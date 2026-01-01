Avec un VPS, vous gérez vous-même le système d'exploitation, la version de Node.js, le gestionnaire de processus, les mises à jour et la sécurité. Avec l'hébergement Node.js de Hostinger, nous nous chargeons de l'administration du serveur pour vous. Vous pouvez ainsi vous concentrer votre application Google Antigravity plutôt que sur la gestion du serveur.