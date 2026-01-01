Hébergement de colis

Déployez plus rapidement des applications créées avec Parcel sur Hostinger

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir deCHF3.79/mois
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Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
hébergement de colis

Tarification simple, sans frais cachés

Hébergez vos applications Parcel en toute confiance sur un hébergement Node.js fiable. Chaque forfait inclut une garantie de remboursement de 30 jours : vous pouvez donc l’essayer sans risque.
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Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
CHF17.69
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Obtenez 48 mois pour CHF 181.92 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
69% de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
CHF24.19
CHF7.49/mois
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Obtenez 48 mois pour CHF 359.52 (prix d'origine : CHF 1'161.12). Renouvellement au prix de CHF 22.29/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.

Le colis expédié se construit plus rapidement

Déployez votre code compilé avec Parcel, de vos builds locaux à la production, sans modifier votre flux de travail. L'hébergement Node.js d'Hostinger simplifie la mise en production de votre application, vous permettant de déployer votre projet plus rapidement et avec moins d'étapes de configuration. Une fois en ligne, votre application s'exécute sur une infrastructure gérée, conçue pour les charges de travail Node.js, avec une disponibilité et une scalabilité garanties en cas de forte augmentation du trafic. Vous consacrez ainsi moins de temps à la maintenance du serveur et plus de temps à l'amélioration du code et des fonctionnalités essentielles.
hébergement de colis

Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.

2. Déployez instantanément

2. Déployez instantanément

Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité : on s'occupe de tout.

3. Gérez et évoluez

3. Gérez et évoluez

Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.

Voir les packs

Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement de colis

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Parcel.
L'hébergement Parcel consiste à déployer l'application ou le site Node.js que vous avez créé avec Parcel sur un serveur de production afin que les utilisateurs puissent y accéder. C'est important car votre projet nécessite un environnement d'exécution, une gestion des processus et un accès réseau en dehors de votre machine locale.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le serveur, les mises à jour du système d'exploitation, la version de Node et la configuration du déploiement. Avec notre hébergement Node.js, l'environnement est géré pour vous, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre application plutôt que sur la maintenance du serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez à partir de la branche souhaitée. Les mises à jour pourront ensuite être récupérées depuis Git comme pour un dépôt public.
Les forfaits incluent des limites de ressources définies. Si votre application dépasse ces limites, il est conseillé de passer à un forfait supérieur afin d'éviter des frais de dépassement imprévus. En cas de trafic soutenu ou d'utilisation intensive des ressources, il est préférable d'opter pour un forfait plus performant avant que les performances ne diminuent.
Envoyez votre projet sur GitHub ou téléchargez-le depuis votre environnement local, puis connectez le dépôt et configurez les commandes de compilation et de démarrage. Si vous migrez depuis un autre hébergeur, conservez la même version de Node.js et les mêmes variables d'environnement afin de simplifier la configuration.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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