React hosting
Déployez des applications React en production avec un hébergement Node.js
Tarification mensuelle simple, sans frais cachés
Fonctionnalités Business :
Toutes les fonctionnalités du pack Business et :
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Conçu pour faire évoluer vos applications React
Passez du code à la production en toute simplicité. Avec l’hébergement Node.js de Hostinger, déployez votre application React dans un environnement prêt pour le JavaScript moderne et les applications web dynamiques. Votre application reste en ligne sur une infrastructure gérée conçue pour des performances stables et une haute disponibilité. Vous passez moins de temps à gérer les déploiements et l'infrastructure, et davantage à améliorer l'expérience utilisateur et à développer de nouvelles fonctionnalités.
Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste
1. Connectez votre projet
Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.
2. Déployez instantanément
Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité : on s'occupe de tout.
3. Gérez et évoluez
Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.
Emplacement du serveur recommandé :
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Déploiement local, impact global
FAQ sur l'hébergement React
Qu'est-ce que l'hébergement React ?
L'hébergement React est un environnement de production pour les applications créées avec React, permettant de les déployer, de les exécuter et de les rendre accessibles aux utilisateurs. Il est important car votre application a besoin d'un runtime, de la gestion des builds et d'un point d'accès public stable, et pas seulement de fichiers statiques sur une machine locale.