React hosting

Déployez des applications React en production avec un hébergement Node.js

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Certificats SSL gérés gratuits
à partir deCHF3.79/mois
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Tarification mensuelle simple, sans frais cachés

Hébergez vos applications React en toute confiance sur une infrastructure fiable conçue pour la production. Essayez sans risque grâce à notre garantie de remboursement de 30 jours.
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Obtenez 48 mois pour CHF 181.92 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
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20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
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Obtenez 48 mois pour CHF 359.52 (prix d'origine : CHF 1'161.12). Renouvellement au prix de CHF 22.29/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.

Conçu pour faire évoluer vos applications React

Passez du code à la production en toute simplicité. Avec l’hébergement Node.js de Hostinger, déployez votre application React dans un environnement prêt pour le JavaScript moderne et les applications web dynamiques. Votre application reste en ligne sur une infrastructure gérée conçue pour des performances stables et une haute disponibilité. Vous passez moins de temps à gérer les déploiements et l'infrastructure, et davantage à améliorer l'expérience utilisateur et à développer de nouvelles fonctionnalités.

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Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste

1. Connectez votre projet

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Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.

2. Déployez instantanément

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Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité : on s'occupe de tout.

3. Gérez et évoluez

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Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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FAQ sur l'hébergement React

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur les services d'hébergement React.

L'hébergement React est un environnement de production pour les applications créées avec React, permettant de les déployer, de les exécuter et de les rendre accessibles aux utilisateurs. Il est important car votre application a besoin d'un runtime, de la gestion des builds et d'un point d'accès public stable, et pas seulement de fichiers statiques sur une machine locale.

Avec un VPS, vous gérez vous-même le serveur, la version de Node.js, le gestionnaire de processus, les mises à jour et la sécurité. Avec l’hébergement Node.js de Hostinger, ces tâches serveur sont prises en charge pour vous, ce qui réduit la configuration et la maintenance de votre application React.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez depuis la branche de votre choix. Vous pouvez conserver votre dépôt privé tout en continuant à utiliser votre flux de déploiement habituel basé sur Git.
Il existe des limites liées au pack, et si votre application les dépasse, vous devrez passer à un pack supérieur ou à une configuration adaptée. Nous n'appliquons pas de frais de dépassement imprévus pour les pics de trafic normaux, mais une utilisation soutenue doit correspondre aux ressources de votre pack.
Poussez votre application sur GitHub, connectez le dépôt dans Hostinger, puis déployez la branche de votre choix. Si vous migrez depuis un autre hébergeur, vous pouvez utiliser la même base de code et mettre à jour les variables d'environnement ou les paramètres de build pendant la configuration.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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