Hébergement Bolt
Déployez des applications créées avec Bolt.new en quelques minutes
Tarification simple, sans frais cachés
Fonctionnalités Business :
Toutes les fonctionnalités du pack Business et :
Fonctionnalités Business :
Toutes les fonctionnalités du pack Business et :
De Bolt, une nouvelle idée à une application en direct
Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste
1. Connectez votre projet
Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.
2. Déployez instantanément
Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité : on s'occupe de tout.
3. Gérez et évoluez
Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...