Hébergement Nestjs

Déployez des applications NestJS en quelques minutes, et non en quelques heures.

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir deCHF3.79/mois
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hébergement NestJS

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Hébergez vos applications NestJS en toute confiance sur une infrastructure fiable conçue pour la production. Essayez-la sans risque grâce à notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
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Obtenez 48 mois pour CHF 181.92 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
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Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
CHF24.19
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Obtenez 48 mois pour CHF 359.52 (prix d'origine : CHF 1'161.12). Renouvellement au prix de CHF 22.29/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.

Hébergement prêt à la production pour NestJS

Déployez votre application NestJS avec une configuration adaptée à la conception et au déploiement des projets Node.js. Transférez votre code : Hostinger gère l’exécution pour que vos contrôleurs, services et API soient opérationnels sans configuration serveur supplémentaire. Votre projet repose sur une infrastructure robuste et évolutive, capable de gérer le trafic croissant. Vous consacrez ainsi moins de temps à la maintenance et plus de temps au déploiement des mises à jour de votre application.
hébergement NestJS

Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste

1. Connectez votre projet

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Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.

2. Déployez instantanément

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Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité : on s'occupe de tout.

3. Gérez et évoluez

3. Gérez et évoluez

Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Nestjs

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Nestjs.
L'hébergement NestJS est l'environnement dans lequel vous déployez et exécutez votre application NestJS afin qu'elle puisse recevoir du trafic réel sur Internet. C'est important car votre application nécessite un environnement d'exécution Node.js géré, une gestion des processus et des ressources suffisantes pour rester en ligne après son déploiement.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le serveur, la version de Node.js, le gestionnaire de processus, les mises à jour et la sécurité. Avec notre hébergement NestJS, ces aspects sont pris en charge, ce qui vous permet de déployer l'application sans avoir à configurer l'ensemble de l'infrastructure serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et sélectionnez la branche à déployer. Ensuite, les mises à jour pourront être déployées à chaque nouvel envoi, comme pour un dépôt public.
Les forfaits incluent des limites de ressources. Si votre application dépasse ces limites, vous devrez peut-être passer à un forfait supérieur afin d'éviter des frais de dépassement imprévus. En cas de pics de trafic, la principale contrainte sera la capacité de votre processeur, de votre mémoire et de votre application.
Transférez votre projet NestJS sur GitHub ou importez le dépôt existant, puis connectez-le à Hostinger et configurez la commande de démarrage et les variables d'environnement. Si vous migrez depuis un autre hébergeur, copiez d'abord votre configuration et vos paramètres de base de données, puis déployez le même code source ici.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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