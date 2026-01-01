Hébergement Preact

Déployez rapidement des applications Preact sur Hostinger

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir deCHF3.79/mois
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Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
hébergement préact

Tarification mensuelle simple, sans frais cachés

Hébergez votre application Preact sur une infrastructure fiable conçue pour la production. Chaque forfait inclut une garantie de remboursement de 30 jours, pour un déploiement en toute sérénité.
Le plus populaire
79% de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
CHF17.69
CHF3.79/mois
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Obtenez 48 mois pour CHF 181.92 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
69% de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
CHF24.19
CHF7.49/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour CHF 359.52 (prix d'origine : CHF 1'161.12). Renouvellement au prix de CHF 22.29/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.

Conçu pour s'adapter à l'évolution de Preact

Déployez votre application Preact sur un hébergement Node.js sans configuration supplémentaire. Envoyez votre code : l’environnement d’exécution se charge du reste, garantissant ainsi que vos pages et composants se chargent comme prévu, pour une transition simplifiée du développement local à la production. Votre projet s’exécute sur une infrastructure gérée, conçue pour rester stable même en cas de forte augmentation du trafic. Vous bénéficiez ainsi de moins de soucis de déploiement, d’une meilleure fiabilité au quotidien et de plus de temps pour vous concentrer sur le développement de nouvelles fonctionnalités plutôt que sur la maintenance du serveur.
hébergement préact

Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.

2. Déployez instantanément

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Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité : on s'occupe de tout.

3. Gérez et évoluez

3. Gérez et évoluez

Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Preact

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Preact.
L'hébergement Preact consiste à déployer une application Preact dans un environnement de production capable d'exécuter votre application Node.js et de la mettre à disposition des utilisateurs. C'est important car vous avez besoin d'un environnement d'exécution stable, d'un processus de déploiement fluide et d'une solution de mise à l'échelle une fois l'application déployée hors de votre machine locale.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le serveur, la version de Node.js, les mises à jour, le gestionnaire de processus et la sécurité. Avec l'hébergement Node.js d'Hostinger, ces tâches d'infrastructure sont prises en charge, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre application Preact plutôt que sur la maintenance du serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez la branche souhaitée. Les mises à jour peuvent être récupérées depuis le dépôt comme pour un projet public.
Votre forfait comporte des limites de ressources. Si votre application les dépasse, vous devrez peut-être passer à un forfait supérieur. Nous n'appliquons pas de frais supplémentaires imprévus pour les pics de trafic normaux, mais une utilisation prolongée au-delà des limites de votre forfait nécessite un forfait plus élevé.
Envoyez votre application sur GitHub, connectez le dépôt à Hostinger et déployez la version. Si vous migrez depuis un autre hébergeur, mettez à jour vos variables d'environnement et vos paramètres de domaine, puis testez l'application en production.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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