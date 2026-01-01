Hébergement Claude Code

Déployez des applications créées avec Claude Code en quelques minutes

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir deCHF3.79/mois
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Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Hébergement Claude Code

Des tarifs simples, sans frais cachés

Lancez et développez vos applications Claude Code sur une infrastructure fiable. Tous nos packs incluent une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour vous permettre de tester nos services sans risque.
Le plus populaire
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Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
CHF17.69
CHF3.79/mois
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Obtenez 48 mois pour CHF 181.92 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
69% de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
CHF24.19
CHF7.49/mois
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Obtenez 48 mois pour CHF 359.52 (prix d'origine : CHF 1'161.12). Renouvellement au prix de CHF 22.29/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.

Déployez vos applications Claude Code en quelques minutes

Créez avec Claude Code, déployez avec Hostinger. Publiez vos applications Node.js sans gérer l'infrastructure associée. Nous nous occupons du déploiement, de la disponibilité et de l'environnement d'exécution afin que vous puissiez vous concentrer sur le développement de nouvelles fonctionnalités et la croissance de votre projet.
Hébergement Claude Code

Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.

2. Déployez instantanément

2. Déployez instantanément

Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité : on s'occupe de tout.

3. Gérez et évoluez

3. Gérez et évoluez

Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Claude Code

Trouvez les réponses aux questions fréquentes sur l'hébergement Claude Code.
L'hébergement Claude Code vous permet de publier des applications Node.js créées avec Claude Code sur un serveur accessible en ligne afin que vos utilisateurs puissent y accéder à tout moment. C'est un outil essentiel, car générer du code ne suffit pas pour lancer une application en production. Vous avez également besoin d'un environnement d'exécution, d'une gestion fiable des processus et d'un accès réseau pour garantir les performances, la disponibilité et la stabilité de votre application.
Avec un VPS, vous êtes responsable de l'ensemble de l'environnement : système d'exploitation, installation de Node.js, mises à jour et gestion des processus de votre application. Avec l'hébergement Node.js pour Claude Code de Hostinger, la plateforme gère l'infrastructure serveur pour vous. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur le développement et le déploiement de votre application, sans avoir à gérer les tâches d'administration système.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez votre application depuis la branche de votre choix. Vous pourrez ensuite récupérer les mises à jour depuis ce même dépôt sans avoir à rendre votre code public.
Chaque pack inclut une limite définie de ressources. Si votre application attire davantage de visiteurs que prévu, ses performances peuvent ralentir et vous devrez peut-être passer à un pack supérieur. Aucuns frais supplémentaires ne vous seront facturés en cas de pic de trafic. Si votre croissance se confirme dans la durée, nous vous recommandons de changer de pack pour garantir des performances optimales.
Publiez votre projet sur GitHub, connectez le dépôt, puis déployez-le sur Hostinger. Si vous migrez votre application depuis un autre hébergeur, mettez à jour les variables d'environnement et les paramètres de nom de domaine si nécessaire. Testez ensuite l'application après le premier déploiement.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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