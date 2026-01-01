Avec un VPS, vous êtes responsable de l'ensemble de l'environnement : système d'exploitation, installation de Node.js, mises à jour et gestion des processus de votre application. Avec l'hébergement Node.js pour Claude Code de Hostinger, la plateforme gère l'infrastructure serveur pour vous. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur le développement et le déploiement de votre application, sans avoir à gérer les tâches d'administration système.