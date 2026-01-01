Hébergement Next.js

Déployez vos applications Next.js en seulement quelques minutes

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir deCHF3.79/mois
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Hébergement Next.js

Hébergements Next.js avec un prix mensuel clair

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Obtenez 48 mois pour CHF 181.92 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
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Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
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Obtenez 48 mois pour CHF 359.52 (prix d'origine : CHF 1'161.12). Renouvellement au prix de CHF 22.29/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.

Des performances fiables pour vos projets Next.js

Déployez votre application Next.js sans gérer la configuration serveur. Poussez votre code, et l'hébergement Node.js de Hostinger se charge de la compilation, de l'exécution et du routage, afin que le SSR, l'ISR et les routes API fonctionnent comme prévu. Votre projet s'exécute également sur une infrastructure conçue pour des performances stables et une haute disponibilité, avec la possibilité de gérer davantage de trafic à mesure qu'il augmente. Cela vous offre un chemin plus simple vers la production et réduit le temps consacré aux tâches d'exploitation.
hébergement next.js

Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste

1. Connectez votre projet

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Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.

2. Déployez instantanément

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Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité : on s'occupe de tout.

3. Gérez et évoluez

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Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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FAQ sur l'hébergement Next.js

Consultez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur l'hébergement Next.js.
L'hébergement Next.js est un environnement de production conçu pour exécuter des applications Next.js avec l'environnement d'exécution Node.js, le processus de compilation et les fonctionnalités côté serveur dont votre application a besoin. Il est essentiel, car les projets Next.js reposent souvent sur le rendu côté serveur (SSR), les routes API et le rendu dynamique, des fonctionnalités que l'hébergement statique seul ne peut pas prendre en charge.
Avec un VPS, vous devez gérer vous-même le système d'exploitation, la version de Next.js, le gestionnaire de processus, les mises à jour de sécurité et la configuration du déploiement. Avec notre hébergement Next.js, ces tâches liées au serveur sont prises en charge pour vous. Vous pouvez ainsi déployer votre application Next.js sans avoir à maintenir l'ensemble de l'infrastructure serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, accordez l'accès au dépôt privé et déployez depuis la branche de votre choix. Les mises à jour peuvent ensuite être récupérées depuis Git, comme avec un dépôt public.
Oui, les offres comportent des limites de ressources et, si votre application les dépasse à mesure qu'elle se développe, il peut être nécessaire de passer à une offre supérieure. Nous ne facturons pas de frais de dépassement imprévus en cas de pics de trafic ponctuels, mais une utilisation soutenue dépassant la capacité de votre offre peut nécessiter une montée en gamme.
Ajoutez votre application à un dépôt Git, connectez-le à Hostinger, puis déployez la branche de votre choix en production. Si vous migrez depuis un autre hébergeur, vous pouvez faire pointer votre nom de domaine après le déploiement et transférer les variables d'environnement ainsi que les paramètres de compilation si nécessaire.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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