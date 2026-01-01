hébergement next.js

Des performances fiables pour vos projets Next.js

Déployez votre application Next.js sans gérer la configuration serveur. Poussez votre code, et l'hébergement Node.js de Hostinger se charge de la compilation, de l'exécution et du routage, afin que le SSR, l'ISR et les routes API fonctionnent comme prévu. Votre projet s'exécute également sur une infrastructure conçue pour des performances stables et une haute disponibilité, avec la possibilité de gérer davantage de trafic à mesure qu'il augmente. Cela vous offre un chemin plus simple vers la production et réduit le temps consacré aux tâches d'exploitation.