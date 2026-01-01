De l'idée Base44 à une application en ligne, rapidement

Donnez vie aux applications et prototypes créés avec Base44, sans changer votre façon de travailler. L'hébergement Node.js de Hostinger vous permet de les déployer facilement en production afin de passer d'un environnement de développement local à une infrastructure prête à accueillir de vrais utilisateurs. Une fois votre application en ligne, elle s'exécute sur une infrastructure infogérée conçue pour offrir une haute disponibilité et s'adapter à l'évolution de vos besoins. Vous passez ainsi moins de temps à administrer votre serveur et davantage à développer de nouvelles fonctionnalités, corriger les bugs et publier des mises à jour. Une fois en production, votre application reste sur une infrastructure gérée, avec une disponibilité et une mise à l'échelle assurées. Vous consacrez ainsi moins de temps à la gestion du serveur et plus de temps au développement, à la correction des bugs et au déploiement des mises à jour.