Hébergement Base44
Déployez vos applications créées avec Base44 en quelques minutes
Des tarifs fixes pour l'hébergement Base44
Fonctionnalités Business :
Toutes les fonctionnalités du pack Business et :
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De l'idée Base44 à une application en ligne, rapidement
Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste
1. Connectez votre projet
Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.
2. Déployez instantanément
Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité : on s'occupe de tout.
3. Gérez et évoluez
Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.
Emplacement du serveur recommandé :
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