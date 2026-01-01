Hébergement v0.dev

Du prototype vO.dev au site en ligne, rapidement

Déployez vos projets créés avec vO.dev du prototype à la production sans modifier votre infrastructure. L'hébergement Node.js d'Hostinger simplifie le déploiement de votre application derrière vos maquettes d'interface utilisateur. Votre code passe ainsi des tests locaux à un environnement de production avec une configuration minimale. Une fois en ligne, votre application s'exécute sur une infrastructure gérée et conçue pour Node.js, avec une gestion automatique de la mise à l'échelle et de la disponibilité. Vous consacrez ainsi moins de temps à la maintenance des serveurs et plus de temps à peaufiner l'expérience utilisateur.