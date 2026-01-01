Hébergement V0.dev

Déployez des applications créées avec vO.dev en quelques minutes

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir deCHF3.79/mois
Profiter de l'offre
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Hébergement v0.dev

Un prix mensuel unique, sans frais cachés

Déployez votre application vO.dev en toute confiance sur l'hébergement fiable de Vercel. Bénéficiez de performances rapides, d'une infrastructure sécurisée et du support nécessaire pour développer sans souci, le tout couvert par notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
Le plus populaire
79% de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
CHF17.69
CHF3.79/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour CHF 181.92 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
69% de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
CHF24.19
CHF7.49/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour CHF 359.52 (prix d'origine : CHF 1'161.12). Renouvellement au prix de CHF 22.29/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
Le plus populaire
79% de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
CHF17.69
CHF3.79/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour CHF 181.92 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
69% de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
CHF24.19
CHF7.49/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour CHF 359.52 (prix d'origine : CHF 1'161.12). Renouvellement au prix de CHF 22.29/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
Voir toutes les fonctionnalités

Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.

Du prototype vO.dev au site en ligne, rapidement

Déployez vos projets créés avec vO.dev du prototype à la production sans modifier votre infrastructure. L'hébergement Node.js d'Hostinger simplifie le déploiement de votre application derrière vos maquettes d'interface utilisateur. Votre code passe ainsi des tests locaux à un environnement de production avec une configuration minimale. Une fois en ligne, votre application s'exécute sur une infrastructure gérée et conçue pour Node.js, avec une gestion automatique de la mise à l'échelle et de la disponibilité. Vous consacrez ainsi moins de temps à la maintenance des serveurs et plus de temps à peaufiner l'expérience utilisateur.
Hébergement v0.dev

Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.

2. Déployez instantanément

2. Déployez instantanément

Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité : on s'occupe de tout.

3. Gérez et évoluez

3. Gérez et évoluez

Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.

Voir les packs

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
Commencer
Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement V0.dev

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement V0.dev.
L'hébergement v0.dev est une solution pour déployer des applications développées avec v0.dev sur Vercel. Il offre un déploiement géré, une mise à l'échelle automatique et des flux de travail simples basés sur Git.
L'hébergement VPS vous offre un serveur virtuel que vous gérez vous-même. L'hébergement v0.dev sur Vercel est entièrement géré : vous n'avez donc pas à vous soucier de la configuration, des mises à jour ou de la mise à l'échelle du serveur.
Oui. Vous pouvez connecter un dépôt GitHub privé et le déployer en toute sécurité via Vercel. L'accès reste contrôlé par les autorisations de votre fournisseur Git.
Les forfaits Vercel incluent des limites d'utilisation pour la bande passante, le temps de compilation et l'exécution sans serveur. En cas de dépassement, la consommation supplémentaire pourra être facturée selon votre forfait.
Oui. Dans la plupart des cas, vous pouvez connecter votre dépôt, vérifier les variables d'environnement et déployer. Si nécessaire, vous pouvez migrer votre domaine et mettre à jour le DNS après l'installation.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.