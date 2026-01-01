Codex hosting
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Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste
1. Connectez votre projet
Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.
2. Déployez instantanément
Lancez votre application web Node.js en quelques secondes. Tout est géré pour vous : serveurs, sécurité et évolutivité.
3. Gérez et évoluez
Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.
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