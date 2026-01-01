Codex hosting

Deploy apps built with Codex in minutes

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de  CHF 3.79 /mois
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Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
codex hosting

Simple pricing for Codex hosting

Host the apps you build with Codex on reliable infrastructure you can trust. Every plan includes a 30-day money-back guarantee, so you can get started with confidence.
Le plus populaire
79% de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
CHF 17.69
CHF 3.79 /mois

+2 mois en plus

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Obtenez 48 mois pour CHF 181.92 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.
5 applications web Node.js gérées
Jusqu'à 50 sites web
5 crédits de vibe coding
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Créez avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, créateur de sites et Horizons
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
69% de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
CHF 24.19
CHF 7.49 /mois

+2 mois en plus

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Obtenez 48 mois pour CHF 359.52 (prix d'origine : CHF 1'161.12). Renouvellement au prix de CHF 22.29/mois.
10 applications web Node.js gérées
Inédit
Jusqu'à 100 sites web
5 crédits de vibe coding
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
10 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Business
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.

Ship Codex projects without friction

Take the apps and prototypes you build with Codex from local code to a live Node.js environment without extra setup. Push your project, and Hostinger handles the runtime and deployment flow so your app is ready to serve users without manual server work. Your stack runs on managed hosting designed to stay steady as traffic grows, with the uptime and headroom to handle spikes more smoothly. That leaves you with less ops overhead and more time to refine the features your app depends on.
codex hosting

Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.

2. Déployez instantanément

2. Déployez instantanément

Lancez votre application web Node.js en quelques secondes. Tout est géré pour vous : serveurs, sécurité et évolutivité.

3. Gérez et évoluez

3. Gérez et évoluez

Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.

Voir les packs

Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
Commencer
Déploiement local, impact global

Codex hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Codex hosting services.

What is Codex hosting, and why does it matter for production apps?

Codex hosting means running the Node.js apps you build with Codex in a live environment that users can access. It matters because production hosting gives you uptime, environment management, and a stable runtime instead of relying on your local machine.

How is Codex hosting different from regular VPS hosting?

With a VPS, you manage the OS, Node.js version, process manager, updates, and security yourself. With Hostinger Node.js hosting, that server setup is handled for you, so you can deploy Codex projects without maintaining the underlying machine.

Can I deploy a Codex project from a private GitHub repository?

Yes. Connect your GitHub account, grant access to the private repo, and deploy from the branch you want. After that, pushes to the connected branch can trigger redeploys.

Are there traffic limits or overage fees for Codex hosting?

Your plan includes a fixed resource limit, and if your app grows beyond it, you may need to upgrade. We do not bill unpredictable overage fees for traffic spikes, but sustained higher usage can require a bigger plan.

How do I move a Codex app from local development or another host?

Push your app to GitHub, connect the repository in Hostinger, and set the environment variables your app needs. If you're migrating from another host, keep the same Node.js entry point and database settings where possible to reduce changes.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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