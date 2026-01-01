Hébergement Nuxt
Déployez des applications Nuxt en quelques minutes, et non en quelques heures.
Tarification simple de l'hébergement Nuxt, sans frais cachés
Fonctionnalités Business :
Toutes les fonctionnalités du pack Business et :
Fonctionnalités Business :
Toutes les fonctionnalités du pack Business et :
Conçu pour s'adapter à la croissance de Nuxt
Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste
1. Connectez votre projet
Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.
2. Déployez instantanément
Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité : on s'occupe de tout.
3. Gérez et évoluez
Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...