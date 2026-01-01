Hébergement Nuxt

Déployez des applications Nuxt en quelques minutes, et non en quelques heures.

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir deCHF3.79/mois
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Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Hébergement Nuxt

Tarification simple de l'hébergement Nuxt, sans frais cachés

Hébergez votre application Nuxt en toute confiance sur une infrastructure fiable conçue pour la production. Chaque forfait inclut une garantie de remboursement de 30 jours : vous pouvez donc l’essayer sans risque.
Le plus populaire
79% de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
CHF17.69
CHF3.79/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour CHF 181.92 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
69% de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
CHF24.19
CHF7.49/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour CHF 359.52 (prix d'origine : CHF 1'161.12). Renouvellement au prix de CHF 22.29/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Business
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.

Conçu pour s'adapter à la croissance de Nuxt

Déployez votre application Nuxt sur l'hébergement Node.js d'Hostinger sans configuration supplémentaire. Transférez votre code et votre projet s'exécutera dans un environnement Node.js prenant en charge le rendu côté serveur, les routes API et le flux de compilation attendu par votre stack. Votre application reste facile à gérer même en cas de forte augmentation du trafic, avec une disponibilité et des ressources suffisantes pour supporter une utilisation réelle. Vous bénéficiez ainsi d'une transition fluide du développement à la production, en consacrant moins de temps à la maintenance du serveur.
Hébergement Nuxt

Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.

2. Déployez instantanément

2. Déployez instantanément

Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité : on s'occupe de tout.

3. Gérez et évoluez

3. Gérez et évoluez

Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.

Voir les packs

Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Nuxt

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Nuxt.
L'hébergement Nuxt est un environnement de production permettant d'exécuter des applications Nuxt, incluant l'environnement d'exécution Node.js et la configuration de déploiement nécessaires. Il est important car l'hébergement de fichiers statiques seul ne prend pas en charge le rendu côté serveur, les routes API ni les autres fonctionnalités serveur utilisées par votre application Nuxt.
Avec un hébergement VPS classique, vous gérez vous-même le serveur, les mises à jour du système d'exploitation, la version de Node.js, le gestionnaire de processus et la sécurité. Avec notre hébergement Nuxt, cette infrastructure est prise en charge : vous pouvez ainsi déployer et exécuter votre application sans avoir à gérer l'intégralité de l'infrastructure serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et choisissez la branche à déployer. Ensuite, les mises à jour pourront être déployées à chaque nouvel envoi, comme pour un dépôt public.
Le trafic est limité par les ressources de votre forfait. Si votre application Nuxt dépasse ces ressources, vous devrez peut-être passer à un forfait supérieur. Nous n'appliquons pas de frais supplémentaires imprévus pour une utilisation normale, mais un trafic élevé et soutenu peut nécessiter un forfait plus important.
Vous pouvez migrer une application Nuxt en envoyant le projet sur GitHub, en connectant le dépôt et en le déployant sur Hostinger. Si vous avez déjà une application en production ailleurs, pointez le même code source vers Hostinger et mettez à jour les variables d'environnement ou les paramètres de compilation si nécessaire.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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