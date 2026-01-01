Hébergement Angular

Déployez des applications Angular avec un hébergement Node.js évolutif.

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir deCHF3.79/mois
Profiter de l'offre
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
hébergement Angular

Tarification simple pour l'hébergement Angular

Hébergez votre application Angular sur une infrastructure fiable conçue pour la production. Si elle ne vous convient pas, notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours vous assure une totale tranquillité d'esprit.
Le plus populaire
79% de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
CHF17.69
CHF3.79/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour CHF 181.92 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
69% de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
CHF24.19
CHF7.49/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour CHF 359.52 (prix d'origine : CHF 1'161.12). Renouvellement au prix de CHF 22.29/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
Le plus populaire
79% de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
CHF17.69
CHF3.79/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour CHF 181.92 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
69% de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
CHF24.19
CHF7.49/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour CHF 359.52 (prix d'origine : CHF 1'161.12). Renouvellement au prix de CHF 22.29/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
Voir toutes les fonctionnalités

Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.

Conçu pour optimiser les performances des applications Angular

Déployez votre application Angular sur un hébergement Node.js sans configuration serveur supplémentaire. Transférez votre projet : Hostinger gère l’exécution et le déploiement pour que votre site ou application soit mis en ligne en toute simplicité. Votre application s’exécute sur une infrastructure gérée, conçue pour garantir une fiabilité optimale même en cas de variations de trafic. Vous consacrez ainsi moins de temps à la maintenance et plus de temps au déploiement des mises à jour. Le passage du code à la production est ainsi simplifié, grâce à un hébergement discret et performant.
hébergement Angular

Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.

2. Déployez instantanément

2. Déployez instantanément

Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité : on s'occupe de tout.

3. Gérez et évoluez

3. Gérez et évoluez

Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.

Voir les packs

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
Commencer
Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Angular

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Angular.
L'hébergement Angular est l'environnement de production où l'application ou le site Node.js que vous avez développé avec Angular s'exécute pour les utilisateurs. Il est important car vous avez besoin d'un serveur capable de gérer le déploiement, les dépendances d'exécution, le routage et la disponibilité en dehors de votre machine locale.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le système d'exploitation, la version de Node.js, la gestion des processus, les mises à jour et la sécurité. Avec l'hébergement Node.js d'Hostinger, la plateforme prend en charge la couche serveur, ce qui vous permet de déployer votre application Angular sans avoir à gérer l'intégralité du serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez depuis la branche souhaitée. Les mises à jour seront récupérées depuis ce même dépôt privé après chaque envoi.
Si le trafic dépasse les limites de votre forfait, les requêtes peuvent être restreintes ou les performances dégradées jusqu'à ce que vous passiez à un forfait supérieur. Hostinger ne dissimule pas ces problèmes derrière une facturation des dépassements opaque ; la capacité est bien liée au forfait que vous avez choisi.
Transférez votre projet sur GitHub ou importez le code existant, puis connectez le dépôt dans Hostinger et déployez l'application. Si vous migrez depuis un autre hébergeur, configurez votre domaine pour qu'il pointe vers la nouvelle application après le déploiement et vérifiez les variables d'environnement et les paramètres de compilation.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.