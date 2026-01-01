Hébergement adorable

Déployez des applications créées avec Lovable en quelques minutes

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir deCHF3.79/mois
Profiter de l'offre
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
un accueil adorable

Tarification simple, sans frais cachés

Déployez vos applications Lovable sur une infrastructure fiable. Chaque forfait inclut une garantie de remboursement de 30 jours : essayez-le en toute sérénité.
Le plus populaire
79% de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
CHF17.69
CHF3.79/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour CHF 181.92 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
69% de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
CHF24.19
CHF7.49/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour CHF 359.52 (prix d'origine : CHF 1'161.12). Renouvellement au prix de CHF 22.29/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.

De la conception attrayante à l'application en production

Déployez votre application Lovable en production sans configuration supplémentaire. L'hébergement Node.js d'Hostinger simplifie le passage du prototype au site en ligne, vous permettant de déployer votre code et de lancer votre projet rapidement et facilement. Une fois déployée, votre application s'exécute sur une infrastructure gérée, conçue pour une fiabilité et des performances optimales. Vous consacrez ainsi moins de temps à la maintenance des serveurs et plus de temps au développement de fonctionnalités fiables pour vos utilisateurs.
un accueil adorable

Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.

2. Déployez instantanément

2. Déployez instantanément

Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité : on s'occupe de tout.

3. Gérez et évoluez

3. Gérez et évoluez

Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.

Voir les packs

Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement de qualité

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Lovable.
L'hébergement Lovable consiste à déployer l'application Node.js que vous avez créée avec Lovable sur un serveur de production accessible aux utilisateurs. C'est important car Lovable sert à développer l'application, tandis que l'hébergement assure son exécution, sa disponibilité et l'accès public nécessaire en production.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le système d'exploitation, l'environnement d'exécution Node.js, le gestionnaire de processus, les mises à jour et la sécurité. Avec l'hébergement Node.js d'Hostinger, ces tâches serveur sont prises en charge, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'application que vous avez développée sur Lovable plutôt que sur la maintenance du serveur.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez la branche souhaitée. Les mises à jour de ce dépôt seront ensuite intégrées à votre déploiement sans que le code ne soit rendu public.
Oui, chaque forfait comporte des limites de ressources. Si votre application les dépasse, vous devrez peut-être passer à un forfait supérieur. Nous ne facturons pas de frais cachés en cas de pics de trafic imprévus, mais nous vous recommandons de choisir un forfait adapté à votre utilisation prévue.
Transférez votre application Lovable sur GitHub, connectez le dépôt à Hostinger et déployez-la. Si vous migrez depuis un autre hébergeur, vous pouvez généralement réutiliser le même code source et les mêmes variables d'environnement, ce qui simplifie la configuration.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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