Hébergement Vite

Déployez des applications créées avec Vite en quelques minutes

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse email professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir deCHF3.79/mois
Profiter de l'offre
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
vite hébergement

Tarification simple pour l'hébergement Vite

Déployez vos applications Vite sur un hébergement fiable et sécurisé. Chaque forfait inclut une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours : essayez-le en toute sérénité.
Le plus populaire
79% de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
CHF17.69
CHF3.79/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour CHF 181.92 (prix d'origine : CHF 849.12). Renouvellement au prix de CHF 15.79/mois.
5 Applications Web
50 sites web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Business :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne global
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
Inédit
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application web
Gestion du trafic des bots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
69% de réduction
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
CHF24.19
CHF7.49/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour CHF 359.52 (prix d'origine : CHF 1'161.12). Renouvellement au prix de CHF 22.29/mois.
10 Applications Web
Inédit
Illimité sites web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Business et :

Profitez d'un support expert prioritaire, 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP dédiée
Gérez les pics de trafic grâce à un boost de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Business
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Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel hors taxes. Le prix total du plan à régler d'avance lors du paiement comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois de votre plan, ainsi que les taxes applicables.

Conçu pour les applications utilisant Vite

Hébergez votre application Vite sur un hébergement Node.js avec une configuration qui s'intègre parfaitement à votre flux de travail actuel. Déployez votre projet, lancez la compilation et déployez l'application générée sans configuration supplémentaire. Votre site repose sur une infrastructure gérée, conçue pour des performances stables et une disponibilité optimale, capable de gérer le trafic même lorsque votre projet se développe. Vous bénéficiez ainsi d'une transition simplifiée du développement local à la production, avec une gestion serveur allégée.
vite hébergement

Poussez votre code et laissez-nous gérer le reste

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez votre projet via l'assistant IA. Votre framework est détecté automatiquement et les commandes sont gérées pour un déploiement rapide.

2. Déployez instantanément

2. Déployez instantanément

Lancez votre application web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité : on s'occupe de tout.

3. Gérez et évoluez

3. Gérez et évoluez

Suivez vos performances, connectez vos noms de domaine et redéployez votre projet automatiquement. Contrôle total et évolutivité garantis.

Voir les packs

Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Vite

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Vite.
L'hébergement Vite consiste à déployer l'application créée avec Vite dans un environnement Node.js en production afin que les utilisateurs puissent y accéder en ligne. C'est important car Vite est un outil de construction et non un environnement d'exécution en production ; vous avez donc toujours besoin d'un hébergement pour l'application compilée et pour tout serveur dont elle dépend.
Avec un hébergement VPS classique, vous gérez vous-même le système d'exploitation du serveur, la version de Node.js, le gestionnaire de processus, les mises à jour et la sécurité. Avec notre hébergement Node.js, la plateforme prend en charge la couche serveur, vous permettant ainsi de vous concentrer sur votre application plutôt que sur la maintenance.
Oui. Vous pouvez connecter votre compte GitHub, autoriser l'accès au dépôt privé et déployer à partir de la branche de votre choix. Les mises à jour pourront ensuite être déployées depuis GitHub sans intervention manuelle.
Les ressources sont limitées ; si votre application dépasse la capacité de votre forfait, vous devrez passer à une offre supérieure. Nous ne facturons pas de frais supplémentaires imprévus en cas de pics de trafic, mais une utilisation élevée et soutenue peut nécessiter davantage de ressources.
Connectez le dépôt Git de votre application Vite ou téléchargez le projet compilé, puis configurez la version de Node.js et les variables d'environnement requises. Si vous migrez depuis un autre hébergeur, redirigez votre domaine vers Hostinger et redéployez l'application ici.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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