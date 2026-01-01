Hébergement Vite

Conçu pour les applications utilisant Vite

Hébergez votre application Vite sur un hébergement Node.js avec une configuration qui s'intègre parfaitement à votre flux de travail actuel. Déployez votre projet, lancez la compilation et déployez l'application générée sans configuration supplémentaire. Votre site repose sur une infrastructure gérée, conçue pour des performances stables et une disponibilité optimale, capable de gérer le trafic même lorsque votre projet se développe. Vous bénéficiez ainsi d'une transition simplifiée du développement local à la production, avec une gestion serveur allégée.