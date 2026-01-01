De la conception Typedream à la mise en ligne du site

Passez du prototype à la production pour vos sites Typedream sans processus de déploiement complexe. Déployez le code de votre application sur le serveur de votre projet Typedream : l’hébergement Node.js d’Hostinger vous offre une configuration simple pour son exécution, avec l’environnement d’exécution et le routage nécessaires. Une fois en ligne, votre projet s’exécute sur une infrastructure gérée, conçue pour rester stable même en cas de forte augmentation du trafic. Vous réduisez ainsi la maintenance serveur et vous avez l’assurance que votre application peut gérer de vrais utilisateurs sans intervention supplémentaire.