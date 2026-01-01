Déployez Nightlio avec une installation en un clic.
Suivi d'humeur et journal quotidien auto-hébergés, axés sur la confidentialité — une alternative open-source à Daylio pour votre VPS.
Choisissez un pack VPS pour Nightlio
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Nightlio
Nightlio est un journal de bord d'humeur auto-hébergé et un journal quotidien, conçu comme une alternative gratuite et axée sur la confidentialité aux applications par abonnement comme Daylio. Enregistrez vos humeurs sur une échelle de cinq points, joignez des entrées de journal formatées en Markdown, étiquetez les entrées avec des groupes personnalisables, et examinez les tendances via des vues de calendrier, des compteurs de séries et des statistiques agrégées — le tout depuis une interface web réactive qui fonctionne sur les navigateurs de bureau et mobiles.
L'exécution de Nightlio sur votre propre VPS conserve chaque entrée d'humeur et note de journal dans une base de données SQLite locale sous votre contrôle, sans publicité, sans télémétrie et sans risque de voir des murs de paiement apparaître entre vous et vos propres données.
Fonctionnalités clés de Nightlio
Suivi quotidien de l'humeur
Enregistrez votre humeur sur une échelle de cinq points d'un simple toucher et observez les tendances émerger au fil des jours, des semaines et des mois.
Journalisation Markdown
Joignez des notes Markdown riches à chaque entrée avec des titres, des listes et des liens pour une réflexion riche en contexte.
Groupes de balises personnalisés
Créez vos propres catégories telles que sommeil, productivité ou social et étiquetez les entrées pour découvrir ce qui influence votre humeur.
Calendrier et séries
Parcourez l'historique de votre humeur dans une vue calendrier et restez motivé grâce au suivi intégré des séries de journalisation.
Analyses pertinentes
Consultez l'humeur moyenne au fil du temps, les graphiques de distribution de l'humeur et les succès gamifiés qui récompensent la tenue régulière d'un journal.
Stockage SQLite
Toutes les entrées résident dans un seul fichier SQLite sur votre VPS, facile à sauvegarder, à déplacer entre les serveurs ou à exporter à tout moment.
Pourquoi exécuter Nightlio avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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