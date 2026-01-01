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Suivi d'humeur et journal quotidien auto-hébergés, axés sur la confidentialité — une alternative open-source à Daylio pour votre VPS.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Nightlio

Nightlio est un journal de bord d'humeur auto-hébergé et un journal quotidien, conçu comme une alternative gratuite et axée sur la confidentialité aux applications par abonnement comme Daylio. Enregistrez vos humeurs sur une échelle de cinq points, joignez des entrées de journal formatées en Markdown, étiquetez les entrées avec des groupes personnalisables, et examinez les tendances via des vues de calendrier, des compteurs de séries et des statistiques agrégées — le tout depuis une interface web réactive qui fonctionne sur les navigateurs de bureau et mobiles.

L'exécution de Nightlio sur votre propre VPS conserve chaque entrée d'humeur et note de journal dans une base de données SQLite locale sous votre contrôle, sans publicité, sans télémétrie et sans risque de voir des murs de paiement apparaître entre vous et vos propres données.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Nightlio

Suivi quotidien de l'humeur

Enregistrez votre humeur sur une échelle de cinq points d'un simple toucher et observez les tendances émerger au fil des jours, des semaines et des mois.

Journalisation Markdown

Joignez des notes Markdown riches à chaque entrée avec des titres, des listes et des liens pour une réflexion riche en contexte.

Groupes de balises personnalisés

Créez vos propres catégories telles que sommeil, productivité ou social et étiquetez les entrées pour découvrir ce qui influence votre humeur.

Calendrier et séries

Parcourez l'historique de votre humeur dans une vue calendrier et restez motivé grâce au suivi intégré des séries de journalisation.

Analyses pertinentes

Consultez l'humeur moyenne au fil du temps, les graphiques de distribution de l'humeur et les succès gamifiés qui récompensent la tenue régulière d'un journal.

Stockage SQLite

Toutes les entrées résident dans un seul fichier SQLite sur votre VPS, facile à sauvegarder, à déplacer entre les serveurs ou à exporter à tout moment.

Pourquoi exécuter Nightlio avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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