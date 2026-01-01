CommaFeed est un lecteur RSS personnel rapide et léger, explicitement calqué sur l'interface utilisateur originale de Google Reader — une disposition à trois volets, des raccourcis clavier, un marquage instantané des flux, l'importation/exportation OPML, et une priorité à la vitesse plutôt qu'à l'encombrement des fonctionnalités. Il est écrit en Java/Quarkus, s'exécute comme un seul binaire autonome et stocke tout dans une base de données H2 intégrée, de sorte que l'ensemble du déploiement est un conteneur plus un volume.

L'auto-hébergement de CommaFeed sur votre VPS permet de conserver vos abonnements, votre état de lecture et vos articles favoris sur une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que de les confier à un lecteur de flux SaaS. Les applications natives Android et iOS se connectent directement à votre instance via l'API, l'OPML vous permet de migrer librement entre les lecteurs de flux, et le planificateur intégré actualise les flux en arrière-plan sans travailleurs externes.