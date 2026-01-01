Jusqu'à 69% de réduction pour Anki Sync Server Enhanced

Déployez Anki Sync Server Enhanced avec une installation en un clic.

Serveur de synchronisation Anki auto-hébergé avec des comptes multi-utilisateurs, des sauvegardes automatisées et un tableau de bord web intégré.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
CHF 5.09 /mois
Choisissez votre forfait
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez Anki Sync Server Enhanced avec une installation en un clic.

Choisissez un forfait VPS pour Anki Sync Server Enhanced

69% de réduction
KVM 1
CHF 16.29
CHF 5.09 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63% de réduction
KVM 2
CHF 19.99
CHF 7.49 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF 33.49
CHF 10.29 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF 60.39
CHF 20.49 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69% de réduction
KVM 1
CHF 16.29
CHF 5.09 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63% de réduction
KVM 2
CHF 19.99
CHF 7.49 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF 33.49
CHF 10.29 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF 60.39
CHF 20.49 /mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec Anki Sync Server Enhanced

Anki Sync Server Enhanced est une image Docker prête pour la production qui héberge le protocole de synchronisation officiel d'Anki sur votre propre VPS, vous permettant de synchroniser vos paquets de cartes flash entre le bureau, AnkiDroid et AnkiMobile sans dépendre d'AnkiWeb. Il est construit à partir de la source officielle d'Anki et suit automatiquement chaque version en amont.

L'auto-hébergement garde chaque carte, l'historique des révisions et les fichiers multimédias sous votre contrôle. Le support multi-utilisateur, les sauvegardes planifiées avec téléchargement S3 optionnel, les métriques Prometheus, fail2ban, la limitation de débit et un tableau de bord d'état sont livrés dans un seul conteneur — aucune base de données séparée ou service externe n'est requis.

Commencer
Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Anki Sync Server Enhanced

Synchronisation multi-utilisateur

Hébergez jusqu'à 99 apprenants indépendants sur un seul VPS, chacun avec ses propres identifiants et un stockage de collection isolé.

Sauvegardes automatiques

Archives quotidiennes de l'ensemble de la collection avec rétention configurable et téléchargement optionnel vers S3, MinIO ou Garage pour les copies hors site.

Tableau de bord intégré

L'interface web affiche l'état du serveur, la taille des données par utilisateur, les dernières heures de synchronisation, l'historique des sauvegardes et les journaux en direct en un coup d'œil.

Métriques Prometheus

Affiche les opérations de synchronisation, les taux de réussite d'authentification, le volume de données et la disponibilité pour les tableaux de bord Grafana et les pipelines d'alerte.

Sécurité renforcée

L'intégration de Fail2ban, la limitation du taux de requêtes et la prise en charge des mots de passe hachés protègent votre point de terminaison contre les attaques par force brute.

Pourquoi exécuter Anki Sync Server Enhanced sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Lancement local. Expansion mondiale.

Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Essayez-le sans risque grâce à notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus de détails.

Commencer

Explorez davantage d'applications à déployer

WireGuard Easy

WireGuard Easy

WireGuard Easy est une interface web de gestion de VPN dédiée à WireGuard

Déployer
2FAuth

2FAuth

Gestionnaire de codes d'authentification à deux facteurs auto-hébergé, accessible sur web et mobile

Déployer
Actual Budget

Actual Budget

Application de gestion des finances personnelles, axée sur la confidentialité, avec budget par enveloppes

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.