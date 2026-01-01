Déployez Anki Sync Server Enhanced avec une installation en un clic.
Serveur de synchronisation Anki auto-hébergé avec des comptes multi-utilisateurs, des sauvegardes automatisées et un tableau de bord web intégré.
Choisissez un forfait VPS pour Anki Sync Server Enhanced
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Anki Sync Server Enhanced
Anki Sync Server Enhanced est une image Docker prête pour la production qui héberge le protocole de synchronisation officiel d'Anki sur votre propre VPS, vous permettant de synchroniser vos paquets de cartes flash entre le bureau, AnkiDroid et AnkiMobile sans dépendre d'AnkiWeb. Il est construit à partir de la source officielle d'Anki et suit automatiquement chaque version en amont.
L'auto-hébergement garde chaque carte, l'historique des révisions et les fichiers multimédias sous votre contrôle. Le support multi-utilisateur, les sauvegardes planifiées avec téléchargement S3 optionnel, les métriques Prometheus, fail2ban, la limitation de débit et un tableau de bord d'état sont livrés dans un seul conteneur — aucune base de données séparée ou service externe n'est requis.
Caractéristiques principales de Anki Sync Server Enhanced
Synchronisation multi-utilisateur
Hébergez jusqu'à 99 apprenants indépendants sur un seul VPS, chacun avec ses propres identifiants et un stockage de collection isolé.
Sauvegardes automatiques
Archives quotidiennes de l'ensemble de la collection avec rétention configurable et téléchargement optionnel vers S3, MinIO ou Garage pour les copies hors site.
Tableau de bord intégré
L'interface web affiche l'état du serveur, la taille des données par utilisateur, les dernières heures de synchronisation, l'historique des sauvegardes et les journaux en direct en un coup d'œil.
Métriques Prometheus
Affiche les opérations de synchronisation, les taux de réussite d'authentification, le volume de données et la disponibilité pour les tableaux de bord Grafana et les pipelines d'alerte.
Sécurité renforcée
L'intégration de Fail2ban, la limitation du taux de requêtes et la prise en charge des mots de passe hachés protègent votre point de terminaison contre les attaques par force brute.
Pourquoi exécuter Anki Sync Server Enhanced sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
2FAuth
Gestionnaire de codes d'authentification à deux facteurs auto-hébergé, accessible sur web et mobile