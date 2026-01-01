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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Defguard

Defguard est une plateforme de gestion d'accès Zero Trust de niveau entreprise construite autour de WireGuard, la seule solution qui ajoute une authentification multifacteur réelle directement au tunnel VPN plutôt que d'envelopper une passerelle d'application distincte autour de celui-ci. Le composant central inclus dans ce modèle exécute l'interface web de gestion, le fournisseur d'identité OpenID Connect, l'inscription des utilisateurs, la configuration des ACL et le plan de contrôle gRPC qui pilote les passerelles distantes et les clients de bureau.

L'auto-hébergement de Defguard sur votre propre VPS maintient les répertoires d'utilisateurs, les clés matérielles, les journaux d'audit et les clés de signature OpenID entièrement sous votre contrôle. Ajoutez des nœuds de passerelle Defguard n'importe où sur votre réseau pour terminer les tunnels WireGuard, tandis que le cœur reste la source unique de vérité pour l'identité, les appareils et les politiques d'accès.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Defguard

WireGuard avec MFA

Imposer des seconds facteurs TOTP, par e-mail ou par clé matérielle directement sur chaque connexion WireGuard au lieu de s'appuyer sur une passerelle d'accès distincte.

OpenID Connect intégré

Un fournisseur d'identité OIDC intégré permet à Defguard d'émettre des jetons SSO pour vos autres applications sans déployer Keycloak ou un IdP tiers.

Inscription d'utilisateur à distance

Intégrez les nouveaux utilisateurs grâce à un flux d'intégration guidé qui définit les mots de passe, provisionne les appareils et configure automatiquement le client de bureau.

ACLs et règles de pare-feu

Définissez la segmentation du réseau et les politiques d'accès par utilisateur qui se propagent aux passerelles Linux et FreeBSD/OPNsense en temps réel.

Synchronisation LDAP et AD

La synchronisation bidirectionnelle avec Active Directory et LDAP maintient la cohérence des utilisateurs, des groupes et des appartenances aux groupes entre les systèmes.

Provisionnement YubiKey

Provisionner des clés matérielles Yubico pour SSH, GPG et OpenPGP directement depuis la console de gestion Defguard.

Pourquoi exécuter Defguard avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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