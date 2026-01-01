Déployez Countly en un clic.
Plateforme d'analyse de produits axée sur la confidentialité pour le suivi des parcours utilisateurs sur les applications mobiles, web et de bureau.
Choisissez un forfait VPS pour Countly
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Countly
Countly est une plateforme d'analyse et d'engagement open source, axée sur la confidentialité, à laquelle des milliers d'équipes font confiance pour suivre les performances des produits et le comportement des utilisateurs sur les applications mobiles, web, de bureau et IoT. Son architecture basée sur des plugins vous permet d'activer uniquement ce dont vous avez besoin — du suivi de session et des rapports d'erreurs aux notifications push et à la configuration à distance — sans alourdir votre déploiement.
L'auto-hébergement de Countly vous donne la pleine propriété de vos données d'analyse, sans partage de données avec des tiers, sans limites d'échantillonnage et sans tarification par événement. Exécutez-le sur votre propre VPS pour conserver les données sensibles sur le comportement des utilisateurs entièrement au sein de votre infrastructure et pour répondre aux exigences de conformité au RGPD et en matière de confidentialité.
Caractéristiques principales de Countly
Suivi multiplateforme
Collectez les sessions, les événements et les parcours utilisateur à partir d'applications mobiles (iOS, Android), web et de bureau en utilisant les SDK officiels pour React Native, Flutter, Unity, et plus encore.
Rapports d'erreur
Capturez et analysez les erreurs et les plantages sur toutes les plateformes, avec des traces de pile complètes et le nombre d'utilisateurs affectés pour aider à prioriser les correctifs.
Notifications push
Envoyez des notifications push ciblées aux utilisateurs iOS et Android directement depuis le tableau de bord, avec segmentation de l'audience et suivi de la livraison.
Configuration à distance
Mettre à jour le comportement de l'application en temps réel sans publier de nouvelle version, en utilisant des paires clé-valeur de configuration à distance liées à des segments d'utilisateurs spécifiques.
Centre de conformité
Gérer la gestion du consentement RGPD et les demandes des personnes concernées — y compris l'exportation et la suppression de données — à partir d'une interface intégrée unique.
Pourquoi exécuter Countly sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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