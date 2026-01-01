Jusqu'à 69% de réduction pour Countly

Déployez Countly en un clic.

Plateforme d'analyse de produits axée sur la confidentialité pour le suivi des parcours utilisateurs sur les applications mobiles, web et de bureau.

Lancez votre application instantanément
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
CHF 5.09 /mois
Choisissez votre forfait
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez Countly en un clic.

Choisissez un forfait VPS pour Countly

69% de réduction
KVM 1
CHF 16.29
CHF 5.09 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour CHF 122.16 (prix d'origine : CHF 390.96). Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63% de réduction
KVM 2
CHF 19.99
CHF 7.49 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour CHF 179.76 (prix d'origine : CHF 479.76). Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF 33.49
CHF 10.29 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour CHF 246.96 (prix d'origine : CHF 803.76). Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF 60.39
CHF 20.49 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour CHF 491.76 (prix d'origine : CHF 1'449.36). Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69% de réduction
KVM 1
CHF 16.29
CHF 5.09 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour CHF 122.16 (prix d'origine : CHF 390.96). Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63% de réduction
KVM 2
CHF 19.99
CHF 7.49 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour CHF 179.76 (prix d'origine : CHF 479.76). Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF 33.49
CHF 10.29 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour CHF 246.96 (prix d'origine : CHF 803.76). Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF 60.39
CHF 20.49 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour CHF 491.76 (prix d'origine : CHF 1'449.36). Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec Countly

Countly est une plateforme d'analyse et d'engagement open source, axée sur la confidentialité, à laquelle des milliers d'équipes font confiance pour suivre les performances des produits et le comportement des utilisateurs sur les applications mobiles, web, de bureau et IoT. Son architecture basée sur des plugins vous permet d'activer uniquement ce dont vous avez besoin — du suivi de session et des rapports d'erreurs aux notifications push et à la configuration à distance — sans alourdir votre déploiement.

L'auto-hébergement de Countly vous donne la pleine propriété de vos données d'analyse, sans partage de données avec des tiers, sans limites d'échantillonnage et sans tarification par événement. Exécutez-le sur votre propre VPS pour conserver les données sensibles sur le comportement des utilisateurs entièrement au sein de votre infrastructure et pour répondre aux exigences de conformité au RGPD et en matière de confidentialité.

Commencer
Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Countly

Suivi multiplateforme

Collectez les sessions, les événements et les parcours utilisateur à partir d'applications mobiles (iOS, Android), web et de bureau en utilisant les SDK officiels pour React Native, Flutter, Unity, et plus encore.

Rapports d'erreur

Capturez et analysez les erreurs et les plantages sur toutes les plateformes, avec des traces de pile complètes et le nombre d'utilisateurs affectés pour aider à prioriser les correctifs.

Notifications push

Envoyez des notifications push ciblées aux utilisateurs iOS et Android directement depuis le tableau de bord, avec segmentation de l'audience et suivi de la livraison.

Configuration à distance

Mettre à jour le comportement de l'application en temps réel sans publier de nouvelle version, en utilisant des paires clé-valeur de configuration à distance liées à des segments d'utilisateurs spécifiques.

Centre de conformité

Gérer la gestion du consentement RGPD et les demandes des personnes concernées — y compris l'exportation et la suppression de données — à partir d'une interface intégrée unique.

Pourquoi exécuter Countly sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Lancement local. Expansion mondiale.

Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

Garantie de remboursement de 30 jours

Essayez-le sans risque grâce à notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus de détails.

Commencer

Explorez davantage d'applications à déployer

Ackee

Ackee

Ackee est un outil d'analyse Node.js auto-hébergé pour le suivi de sites web axé sur la confidentialité

Déployer
Apache DevLake

Apache DevLake

Plateforme open source de métriques DORA et d'analyse des équipes d'ingénierie

Déployer
Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset est une plateforme moderne d'exploration et de visualisation de données pour la BI

Déployer
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.