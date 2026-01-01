Déployez Apache DevLake en un clic.
Plateforme open-source qui agrège les données de plus de 60 outils de développement pour calculer les métriques DORA et visualiser les performances des équipes d'ingénierie.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Apache DevLake
Apache DevLake est une plateforme d'analyse d'ingénierie open source qui consolide les données des traqueurs de problèmes, des hôtes de code source, des pipelines CI/CD et des outils de gestion des incidents dans un lac de données unifié. Les équipes connectent GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty et des dizaines d'autres sources pour calculer automatiquement les métriques DORA — fréquence de déploiement, délai de mise en production, taux d'échec des changements et temps moyen de récupération — ainsi que des tableaux de bord Grafana qui visualisent les performances de l'équipe au fil du temps.
L'auto-hébergement de DevLake conserve toutes les données de télémétrie d'ingénierie et les identifiants d'intégration sur l'infrastructure que vous contrôlez. Chaque jeton API et connexion OAuth est chiffré au repos à l'aide d'une clé que vous possédez, et toutes les métriques sont stockées dans une base de données MySQL sur votre serveur — aucune donnée ne quitte votre environnement pour un service d'analyse tiers.
Caractéristiques principales de Apache DevLake
Métriques DORA
Calculer automatiquement la fréquence de déploiement, le délai de mise en œuvre des changements, le taux d'échec des changements et le temps moyen de récupération à partir des outils connectés — aucune collecte manuelle de données n'est requise.
Tableaux de bord prédéfinis
Les tableaux de bord Grafana prêts à l'emploi visualisent les métriques DORA, le temps de cycle des demandes de tirage, l'ancienneté des bugs et la santé du pipeline de déploiement sans aucune configuration après l'installation.
Plus de 60 plugins de sources de données
Les connecteurs pré-intégrés pour GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube, et bien d'autres, centralisent toutes les données d'ingénierie en un seul endroit.
Métriques SQL personnalisées
Interrogez le lac de données normalisé avec du SQL simple pour définir des métriques, des filtres et des tableaux de bord personnalisés spécifiques à l'équipe, au-delà des vues DORA intégrées.
Stockage des identifiants chiffrés
Tous les jetons API et les clés OAuth sont chiffrés au repos à l'aide d'une clé auto-générée stockée exclusivement dans votre base de données MySQL auto-hébergée.
Pourquoi exécuter Apache DevLake sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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