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Plateforme open-source qui agrège les données de plus de 60 outils de développement pour calculer les métriques DORA et visualiser les performances des équipes d'ingénierie.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec Apache DevLake

Apache DevLake est une plateforme d'analyse d'ingénierie open source qui consolide les données des traqueurs de problèmes, des hôtes de code source, des pipelines CI/CD et des outils de gestion des incidents dans un lac de données unifié. Les équipes connectent GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty et des dizaines d'autres sources pour calculer automatiquement les métriques DORA — fréquence de déploiement, délai de mise en production, taux d'échec des changements et temps moyen de récupération — ainsi que des tableaux de bord Grafana qui visualisent les performances de l'équipe au fil du temps.

L'auto-hébergement de DevLake conserve toutes les données de télémétrie d'ingénierie et les identifiants d'intégration sur l'infrastructure que vous contrôlez. Chaque jeton API et connexion OAuth est chiffré au repos à l'aide d'une clé que vous possédez, et toutes les métriques sont stockées dans une base de données MySQL sur votre serveur — aucune donnée ne quitte votre environnement pour un service d'analyse tiers.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Apache DevLake

Métriques DORA

Calculer automatiquement la fréquence de déploiement, le délai de mise en œuvre des changements, le taux d'échec des changements et le temps moyen de récupération à partir des outils connectés — aucune collecte manuelle de données n'est requise.

Tableaux de bord prédéfinis

Les tableaux de bord Grafana prêts à l'emploi visualisent les métriques DORA, le temps de cycle des demandes de tirage, l'ancienneté des bugs et la santé du pipeline de déploiement sans aucune configuration après l'installation.

Plus de 60 plugins de sources de données

Les connecteurs pré-intégrés pour GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube, et bien d'autres, centralisent toutes les données d'ingénierie en un seul endroit.

Métriques SQL personnalisées

Interrogez le lac de données normalisé avec du SQL simple pour définir des métriques, des filtres et des tableaux de bord personnalisés spécifiques à l'équipe, au-delà des vues DORA intégrées.

Stockage des identifiants chiffrés

Tous les jetons API et les clés OAuth sont chiffrés au repos à l'aide d'une clé auto-générée stockée exclusivement dans votre base de données MySQL auto-hébergée.

Pourquoi exécuter Apache DevLake sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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