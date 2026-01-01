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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec Ackee

Ackee est une plateforme d'analyse open-source basée sur Node.js qui fonctionne entièrement sur votre propre serveur. Elle utilise un processus d'anonymisation en plusieurs étapes pour supprimer les informations personnellement identifiables des données des visiteurs tout en fournissant des informations significatives sur les pages vues, les référents, les durées de session et les types d'appareils.

Contrairement aux services d'analyse traditionnels qui stockent les données de vos visiteurs sur une infrastructure tierce, Ackee vous donne la propriété complète de vos données de trafic. Son interface minimaliste et son API GraphQL centralisée facilitent la surveillance de plusieurs sites web et l'intégration des données d'analyse dans des tableaux de bord personnalisés ou des pipelines de reporting, sans bannières de cookies ni maux de tête liés au RGPD.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Ackee

Confidentialité dès la conception

L'anonymisation multi-étapes supprime les informations personnellement identifiables avant le stockage, afin que vous puissiez recueillir des informations utiles—ce qui peut aider à réduire le besoin de bannières de cookies ou à simplifier la conformité en fonction de la juridiction et de la configuration.

Domaines illimités

Surveillez autant de sites web et d'applications que nécessaire depuis un tableau de bord unique, sans paliers de prix par site ni limites basées sur le trafic.

GraphQL API

Une API GraphQL centralisée vous permet d'extraire des données analytiques par programmation dans des tableaux de bord personnalisés, des rapports ou des outils tiers sans être lié à l'interface utilisateur intégrée.

Script de suivi léger

Le fragment de suivi a un impact minimal sur les performances de vos pages, évitant ainsi les pénalités de vitesse de page associées aux bibliothèques d'analyse commerciale plus lourdes.

Suivi d'événements personnalisé

Suivez les interactions spécifiques des utilisateurs au-delà des pages vues, ce qui vous donne une visibilité sur les conversions, les clics sur les boutons et d'autres actions significatives sur vos sites.

Pourquoi exécuter Ackee sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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