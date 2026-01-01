Ackee est une plateforme d'analyse open-source basée sur Node.js qui fonctionne entièrement sur votre propre serveur. Elle utilise un processus d'anonymisation en plusieurs étapes pour supprimer les informations personnellement identifiables des données des visiteurs tout en fournissant des informations significatives sur les pages vues, les référents, les durées de session et les types d'appareils.

Contrairement aux services d'analyse traditionnels qui stockent les données de vos visiteurs sur une infrastructure tierce, Ackee vous donne la propriété complète de vos données de trafic. Son interface minimaliste et son API GraphQL centralisée facilitent la surveillance de plusieurs sites web et l'intégration des données d'analyse dans des tableaux de bord personnalisés ou des pipelines de reporting, sans bannières de cookies ni maux de tête liés au RGPD.