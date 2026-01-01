Déployez Ackee en un clic.
Analyses de site web auto-hébergées, axées sur la confidentialité, qui suivent les visiteurs sans compromettre leurs données personnelles.
Choisissez un forfait VPS pour Ackee
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Ackee
Ackee est une plateforme d'analyse open-source basée sur Node.js qui fonctionne entièrement sur votre propre serveur. Elle utilise un processus d'anonymisation en plusieurs étapes pour supprimer les informations personnellement identifiables des données des visiteurs tout en fournissant des informations significatives sur les pages vues, les référents, les durées de session et les types d'appareils.
Contrairement aux services d'analyse traditionnels qui stockent les données de vos visiteurs sur une infrastructure tierce, Ackee vous donne la propriété complète de vos données de trafic. Son interface minimaliste et son API GraphQL centralisée facilitent la surveillance de plusieurs sites web et l'intégration des données d'analyse dans des tableaux de bord personnalisés ou des pipelines de reporting, sans bannières de cookies ni maux de tête liés au RGPD.
Caractéristiques principales de Ackee
Confidentialité dès la conception
L'anonymisation multi-étapes supprime les informations personnellement identifiables avant le stockage, afin que vous puissiez recueillir des informations utiles—ce qui peut aider à réduire le besoin de bannières de cookies ou à simplifier la conformité en fonction de la juridiction et de la configuration.
Domaines illimités
Surveillez autant de sites web et d'applications que nécessaire depuis un tableau de bord unique, sans paliers de prix par site ni limites basées sur le trafic.
GraphQL API
Une API GraphQL centralisée vous permet d'extraire des données analytiques par programmation dans des tableaux de bord personnalisés, des rapports ou des outils tiers sans être lié à l'interface utilisateur intégrée.
Script de suivi léger
Le fragment de suivi a un impact minimal sur les performances de vos pages, évitant ainsi les pénalités de vitesse de page associées aux bibliothèques d'analyse commerciale plus lourdes.
Suivi d'événements personnalisé
Suivez les interactions spécifiques des utilisateurs au-delà des pages vues, ce qui vous donne une visibilité sur les conversions, les clics sur les boutons et d'autres actions significatives sur vos sites.
Pourquoi exécuter Ackee sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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