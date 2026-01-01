Déployez changedetection.io avec une installation en un clic.
Outil de surveillance des modifications de sites web auto-hébergé qui vous alerte lorsque le contenu, les prix ou les éléments de page sont mis à jour.
Choisissez un forfait VPS pour changedetection.io
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec changedetection.io
changedetection.io est une plateforme de surveillance de sites web auto-hébergée qui détecte et vous informe des changements apportés à n'importe quelle page web — des mises à jour de contenu et fluctuations de prix aux réapprovisionnements de stock et modifications réglementaires. Elle va au-delà des simples vérifications de disponibilité en vous permettant de cibler des éléments de page spécifiques avec des sélecteurs CSS, XPath, JSONPath, ou la sélection visuelle, et elle utilise un navigateur Playwright Chrome intégré pour surveiller les pages rendues en JavaScript et les sites nécessitant une connexion.
L'auto-hébergement maintient vos cibles de surveillance, votre veille concurrentielle et vos données de notification entièrement privées, sans frais par page ou par vérification, quel que soit le nombre de sites ou la fréquence à laquelle vous les surveillez.
Caractéristiques principales de changedetection.io
Prise en charge des pages JavaScript
Le navigateur Playwright intégré affiche les applications monopages dynamiques et gère les flux de connexion que les outils de surveillance HTTP de base ne peuvent pas atteindre.
Ciblage précis d'éléments
Les sélecteurs CSS, XPath, JSONPath et la sélection visuelle vous permettent de surveiller précisément le contenu qui compte plutôt que la page entière.
Alertes de prix et de réapprovisionnement
Définissez des seuils de prix et des déclencheurs par mots-clés afin de n'être averti que lorsqu'un produit descend en dessous de votre prix cible ou redevient disponible.
Plus de 70 canaux de notification
Envoyer des alertes à Discord, Slack, Telegram, par e-mail, des webhooks et des dizaines d'autres services via la bibliothèque Apprise sans configuration supplémentaire.
Historique des modifications avec vue des différences
Chaque modification détectée est stockée et mise en évidence visuellement, afin que vous puissiez examiner précisément ce qui a changé et quand, sans avoir à revisiter la page d'origine.
Pourquoi exécuter changedetection.io sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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