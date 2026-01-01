Déployez Uptime Kuma en un clic.
Superbe surveillance de la disponibilité auto-hébergée pour les sites web, les API et les services avec des pages de statut et des alertes multicanaux.
Choisissez un pack VPS pour Uptime Kuma
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Uptime Kuma
Uptime Kuma est un outil de surveillance auto-hébergé avec un tableau de bord élégant et en temps réel pour suivre la disponibilité des sites web, des API, des ports TCP, des enregistrements DNS, des conteneurs Docker, et plus encore. Il vérifie les cibles à des intervalles configurables et envoie des alertes dès que quelque chose tombe en panne.
L'auto-hébergement sur un VPS vous offre un moniteur persistant qui fonctionne 24h/24 et 7j/7, indépendamment de votre machine locale. Vous pouvez créer des pages de statut publiques pour vos services, configurer des canaux de notification incluant Telegram, Discord, Slack, les e-mails et les webhooks, et suivre les pourcentages de disponibilité historiques au fil du temps.
Fonctionnalités clés de Uptime Kuma
Surveillance multitype
Surveillez les points de terminaison HTTP/HTTPS, les ports TCP/UDP, les requêtes DNS, les conteneurs Docker et les bases de données depuis un tableau de bord unique.
Pages de statut publiques
Créez des pages d'état publiques personnalisées pour communiquer l'état de santé du service à vos clients sans exposer les détails de la surveillance interne.
Notifications enrichies
Envoyez des alertes d'indisponibilité via Telegram, Discord, Slack, email, PagerDuty, des webhooks et plus de 90 autres canaux de notification.
Historique de disponibilité
Suivez la disponibilité historique avec des graphiques de pourcentage de temps de disponibilité et des graphiques de temps de réponse pour identifier les tendances de fiabilité.
Surveillance des certificats
Surveillez les dates d'expiration des certificats SSL et recevez des alertes avant l'expiration des certificats afin de prévenir les pannes HTTPS inattendues.
Pourquoi exécuter Uptime Kuma avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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