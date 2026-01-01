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Base de données analytique en temps réel conçue pour des requêtes d'analyse multidimensionnelle rapides sur des données d'événements en continu et historiques à grande échelle.

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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec Apache Druid

Apache Druid est une base de données analytique haute performance et en temps réel, conçue spécifiquement pour les requêtes OLAP en moins d'une seconde sur des données événementielles. Développé à l'origine chez Metamarkets et maintenant un projet Apache de premier niveau, Druid alimente les analyses destinées aux utilisateurs, la télémétrie réseau, la surveillance des performances d'applications et les tableaux de bord de flux de clics chez des entreprises comme Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft et Walmart.

L'auto-hébergement de Druid sur votre VPS vous offre un moteur de requête orienté colonne optimisé pour l'ingestion en continu depuis Kafka et Kinesis, le filtrage de séries temporelles et les agrégations à haute concurrence — sans frais de cloud par requête ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La console web intégrée gère l'exploration SQL, les spécifications d'ingestion, la gestion des sources de données et la santé du cluster depuis un seul onglet de navigateur.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Apache Druid

Console web intégrée

Interface utilisateur basée sur un navigateur pour les requêtes SQL, les spécifications d'ingestion, la gestion des sources de données et la surveillance de l'état du cluster sans client séparé.

Ingestion en temps réel

Diffusez des événements depuis Kafka, Kinesis ou HTTP vers des sources de données interrogeables en quelques secondes, avec des garanties de livraison exactement une fois.

Base de données colonnaire de séries chronologiques

Le stockage orienté colonne avec des index bitmap et un partitionnement basé sur le temps permet des filtres et des agrégations en moins d'une seconde sur des milliards de lignes.

Architecture Lambda

La couche de requête unifiée sur les sources de données de streaming et de traitement par lots permet aux tableaux de bord de fusionner les événements en temps réel avec le contexte historique de manière transparente.

SQL et requêtes natives

Le SQL ANSI standard ainsi qu'une API de requête native basée sur JSON offrent aux analystes et aux applications un accès flexible aux mêmes sources de données.

Pourquoi exécuter Apache Druid sur Hostinger

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