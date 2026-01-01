Moodle est le système de gestion de l'apprentissage open source le plus populaire au monde, utilisé par 489 millions d'utilisateurs sur plus de 152 000 sites dans 236 pays. Il offre tout ce dont les éducateurs et les équipes de formation ont besoin : création de cours, quiz et évaluations, évaluations par les pairs, forums de discussion, gestion des notes et accès mobile — le tout sur une seule plateforme auto-hébergée. Avec une conformité d'accessibilité WCAG 2.1 AA et plus de 2 000 plugins, Moodle s'adapte à tout environnement d'apprentissage, des écoles primaires et secondaires aux départements de formation en entreprise.

L'auto-hébergement de Moodle sur votre VPS élimine les frais de licence par utilisateur et vous donne la pleine propriété du contenu des cours et des données des apprenants. Vous pouvez installer des plugins personnalisés, appliquer des thèmes de marque et vous intégrer aux systèmes d'authentification existants sans les restrictions imposées par les fournisseurs de LMS hébergés.