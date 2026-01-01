Déployez Nextcloud en un clic.
Suite de productivité auto-hébergée avec synchronisation de fichiers, édition collaborative, calendrier et appels vidéo — vos données, votre infrastructure.
Choisissez un pack VPS pour Nextcloud
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Nextcloud
Nextcloud est une plateforme de productivité open source complète qui remplace Google Workspace et Dropbox avec la synchronisation de fichiers, l'édition de documents en temps réel, le calendrier, les contacts, la vidéoconférence, et bien plus encore. Avec des clients de bureau et mobiles pour chaque plateforme, il s'intègre parfaitement aux flux de travail quotidiens tout en conservant toutes les données sur votre propre serveur.
L'auto-hébergement de Nextcloud sur votre VPS élimine les frais d'abonnement par utilisateur, supprime les limites de stockage imposées par les fournisseurs de cloud et vous donne un contrôle total sur l'emplacement des fichiers et communications sensibles — ce qui est essentiel pour les équipes ayant des exigences de conformité ou des préoccupations en matière de confidentialité.
Fonctionnalités clés de Nextcloud
Synchronisation et partage de fichiers
Synchronisez les fichiers sur tous vos appareils avec les applications de bureau et mobiles, et partagez-les avec des collègues ou des clients à l'aide de liens protégés par mot de passe et à expiration.
Édition collaborative de documents
Modifiez des documents, des feuilles de calcul et des présentations en temps réel grâce à l'intégration d'OnlyOffice ou de Collabora — aucun abonnement Microsoft 365 n'est nécessaire.
Calendrier et Contacts
Gérez les calendriers et les contacts avec la prise en charge complète de CalDAV/CardDAV, se synchronisant nativement avec les clients iOS, Android, macOS et Windows.
Appels vidéo et chat
Nextcloud Talk offre des appels vidéo et une messagerie d'équipe chiffrés de bout en bout directement au sein de votre instance Nextcloud, sans nécessiter de service tiers.
Écosystème d'applications
Étendez les fonctionnalités avec plus de 300 applications depuis le Nextcloud App Store, couvrant tout, de l'e-mail à la gestion de projet et au chiffrement de bout en bout.
Pourquoi exécuter Nextcloud avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.