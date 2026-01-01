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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec WordPress

WordPress est le système de gestion de contenu le plus populaire au monde, alimentant plus de 40 % de tous les sites web sur Internet. Il offre une plateforme de publication flexible pour les blogs, les sites web d'entreprise, les portfolios, les boutiques en ligne et bien plus encore — avec un éditeur visuel, un système de thèmes et un écosystème de dizaines de milliers de plugins.

L'auto-hébergement de WordPress sur un VPS vous donne un contrôle total sur les performances, la sécurité et les données de votre site, sans frais de plateforme mensuels. Ce template inclut MySQL pour un stockage de base de données fiable, et le routage via le proxy inverse Traefik préinstallé assure un HTTPS automatique pour votre domaine dès le premier déploiement.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de WordPress

Écosystème de plugins massif

Choisissez parmi plus de 60 000 plugins gratuits et premium pour ajouter des fonctionnalités d'e-commerce, de SEO, de formulaires, de mise en cache et toute autre fonctionnalité.

Bibliothèque de thèmes

Choisissez parmi des milliers de thèmes gratuits et commerciaux pour modifier instantanément le design de votre site sans toucher au code.

Éditeur de blocs visuel

Créez des pages avec l'éditeur de blocs Gutenberg à l'aide d'outils de mise en page par glisser-déposer qui ne nécessitent aucune connaissance en codage.

Support multisite

Gérez un réseau de sites WordPress à partir d'une seule installation, en partageant les thèmes et les extensions sur toutes les propriétés.

Compatible WooCommerce

Installez WooCommerce pour transformer WordPress en une boutique e-commerce complète avec des produits, un processus de commande et des paiements.

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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