Déployez WordPress en un clic.
Le CMS le plus populaire au monde, alimentant plus de 40 % de tous les sites web, avec des milliers de thèmes et de plugins.
Choisissez un pack VPS pour WordPress
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec WordPress
WordPress est le système de gestion de contenu le plus populaire au monde, alimentant plus de 40 % de tous les sites web sur Internet. Il offre une plateforme de publication flexible pour les blogs, les sites web d'entreprise, les portfolios, les boutiques en ligne et bien plus encore — avec un éditeur visuel, un système de thèmes et un écosystème de dizaines de milliers de plugins.
L'auto-hébergement de WordPress sur un VPS vous donne un contrôle total sur les performances, la sécurité et les données de votre site, sans frais de plateforme mensuels. Ce template inclut MySQL pour un stockage de base de données fiable, et le routage via le proxy inverse Traefik préinstallé assure un HTTPS automatique pour votre domaine dès le premier déploiement.
Fonctionnalités clés de WordPress
Écosystème de plugins massif
Choisissez parmi plus de 60 000 plugins gratuits et premium pour ajouter des fonctionnalités d'e-commerce, de SEO, de formulaires, de mise en cache et toute autre fonctionnalité.
Bibliothèque de thèmes
Choisissez parmi des milliers de thèmes gratuits et commerciaux pour modifier instantanément le design de votre site sans toucher au code.
Éditeur de blocs visuel
Créez des pages avec l'éditeur de blocs Gutenberg à l'aide d'outils de mise en page par glisser-déposer qui ne nécessitent aucune connaissance en codage.
Support multisite
Gérez un réseau de sites WordPress à partir d'une seule installation, en partageant les thèmes et les extensions sur toutes les propriétés.
Compatible WooCommerce
Installez WooCommerce pour transformer WordPress en une boutique e-commerce complète avec des produits, un processus de commande et des paiements.
Pourquoi exécuter WordPress avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.