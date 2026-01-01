Déployez drawDB avec une installation en un clic.
Éditeur de diagrammes de base de données gratuit, open-source et basé sur navigateur pour la conception et la documentation visuelle de schémas de bases de données relationnelles.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec drawDB
drawDB est un éditeur de diagrammes entité-relation de base de données gratuit et open-source qui fonctionne entièrement dans le navigateur. Il permet aux développeurs et aux administrateurs de bases de données de concevoir, visualiser et documenter des schémas de bases de données relationnelles via un canevas glisser-déposer — puis d'exporter le design final sous forme d'instructions SQL DDL prêtes à être exécutées sur MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB ou SQL Server.
L'auto-hébergement de drawDB offre à votre équipe un outil interne partagé pour la conception de bases de données sans envoyer les détails du schéma à des services cloud tiers. Parce que l'application est purement frontend, sans dépendance backend ou base de données, elle se déploie comme un conteneur léger unique et reste opérationnelle quelle que soit la disponibilité des services externes.
Fonctionnalités clés de drawDB
Conception de Schéma Visuel
Faites glisser-déposer des tables, définissez des colonnes et des types de données, et dessinez des relations sur un canevas sans écrire de SQL manuellement.
Exportation et importation SQL
Générez du DDL prêt à l'emploi pour MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB et SQL Server, ou importez du SQL existant pour le visualiser instantanément.
Aucun backend requis
Fonctionne comme un conteneur Nginx unique sans base de données ni dépendances côté serveur — les diagrammes sont stockés dans le navigateur à l'aide d'IndexedDB.
Personnalisation du diagramme
Personnalisez les couleurs des tables, ajoutez des notes et des zones pour regrouper les tables associées, et contrôlez la disposition du canevas pour qu'elle corresponde à votre façon de concevoir votre schéma.
Exporter vers plusieurs formats
Exportez les diagrammes au format PNG, JSON ou SQL afin de pouvoir les intégrer dans la documentation, les partager avec vos coéquipiers ou gérer le contrôle de version de la conception de votre schéma.
Pourquoi exécuter drawDB avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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