Déployez Zabbix : installation en un clic.
Supervision open-source de qualité professionnelle pour les réseaux, les serveurs, les applications et les services cloud sur une plateforme unifiée.
Choisissez un pack VPS pour Zabbix
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Zabbix
Zabbix est une solution de surveillance open source de classe entreprise, à laquelle font confiance la NASA, Salesforce et des dizaines de milliers d'organisations pour suivre la santé des réseaux, des serveurs, des machines virtuelles, des conteneurs et des services cloud. Une seule instance Zabbix peut collecter des dizaines de milliers de métriques par seconde via des agents, SNMP, IPMI, JMX, des vérifications HTTP et des scripts personnalisés, puis révéler les anomalies grâce à des déclencheurs basés sur des modèles, des règles d'escalade et des tableaux de bord riches.
L'auto-hébergement de Zabbix sur votre propre VPS maintient chaque métrique, événement et identifiant au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, sans frais de licence par hôte ni frais de sortie de données. La base de données PostgreSQL et l'agent Zabbix inclus vous offrent une pile de surveillance complète, prête à intégrer des hôtes dès la fin du déploiement.
Fonctionnalités clés de Zabbix
Avec agent et sans agent
Collectez des métriques via des agents Zabbix natifs, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet et des vérifications HTTP sans installer de logiciel sur chaque appareil surveillé.
Découverte automatique
Découvrez automatiquement les hôtes, les interfaces réseau, les services et les machines virtuelles, et appliquez des modèles de surveillance sans configuration manuelle.
Alertes flexibles
Définir des règles d'escalade et envoyer des notifications vers Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, par e-mail, SMS et webhooks en fonction de la gravité et du destinataire.
Surveillance basée sur des modèles
Des centaines de modèles prêts à l'emploi couvrent les bases de données, les serveurs web, Kubernetes, AWS, VMware et les équipements réseau, de sorte que l'intégration de nouveaux hôtes prend des minutes, pas des heures.
Tableaux de bord personnalisables
Créez des tableaux de bord avec des graphiques, des cartes, des widgets des hôtes principaux et des rapports SLA adaptés aux opérateurs NOC, aux développeurs ou aux parties prenantes exécutives.
Métriques à long terme
Stockez les données historiques et les tendances agrégées dans PostgreSQL pour des années de planification de la capacité, d'examen post-incident et de rapports de conformité.
Pourquoi exécuter Zabbix avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Alerta
Plateforme open source de gestion des alertes pour la consolidation des alertes de supervision