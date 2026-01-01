Déployez Plone en un clic.
Système de gestion de contenu sécurisé et open source, reconnu par les gouvernements, les universités et les entreprises depuis plus de deux décennies.
Choisissez un pack VPS pour Plone
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Plone
Plone est un CMS open-source mature, de qualité professionnelle, basé sur une solide fondation Python. Il alimente des milliers de sites pour des agences gouvernementales, des universités, des ONG et des entreprises mondiales, avec un historique de plus de 20 ans sans aucune vulnérabilité d'exécution de code à distance signalée. Plone 6 est livré avec l'interface utilisateur classique — un environnement éditorial complet avec un contrôle d'accès granulaire basé sur les rôles, un contenu multilingue, un système de versioning et un riche écosystème d'extensions dépassant les 300 paquets.
L'auto-hébergement de Plone sur votre VPS vous donne la pleine propriété de votre contenu et de vos données utilisateur, sans licence par utilisateur, et la flexibilité d'étendre la plateforme via des extensions Python et une API REST qui alimente les flux de travail de publication headless et hybrides.
Fonctionnalités clés de Plone
Sécurité de classe entreprise
Plone a un historique de sécurité de 20 ans et une équipe de sécurité dédiée — ce qui en fait le CMS de choix pour les organisations gouvernementales et de santé qui ne peuvent pas se permettre de violations.
Contrôle d'accès granulaire
Définissez les rôles et les autorisations à n'importe quel niveau de l'arborescence du contenu, afin que les éditeurs, les relecteurs et les lecteurs ne voient et ne modifient que ce qu'ils sont autorisés à consulter.
Versionnage intégral du contenu
Chaque modification de contenu est suivie et réversible — comparez les versions, restaurez les états précédents et maintenez une piste d'audit complète sans plugins supplémentaires.
Support multilingue
Gérez le contenu en plusieurs langues grâce à des flux de travail de traduction intégrés, une navigation sensible à la langue et des contrôles de publication par langue.
API REST
La couche plone.restapi expose tout le contenu et la configuration sous forme de points d'accès JSON, permettant la publication sans interface, les applications mobiles et les intégrations tierces.
Écosystème de modules complémentaires extensibles
Plus de 300 modules complémentaires communautaires couvrent le commerce électronique, l'authentification LDAP, la recherche avancée et les flux de travail personnalisés — tous installables sans modifier le cœur.
Pourquoi exécuter Plone avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.