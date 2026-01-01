Déployez RosarioSIS en un clic.
Système d'information étudiant open-source pour la gestion des notes, des emplois du temps, des présences, de la facturation et de la restauration.
Choisissez un pack VPS pour RosarioSIS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec RosarioSIS
RosarioSIS est un système d'information scolaire gratuit et open-source conçu pour les écoles, les districts scolaires et les centres de formation qui ont besoin de gérer l'intégralité du cycle de vie des étudiants en un seul endroit. Il couvre les admissions, la planification, les bulletins de notes, les présences, la discipline, la facturation, la restauration et plus d'une douzaine d'autres modules — tous accessibles depuis une interface web réactive qui fonctionne sur les téléphones, les tablettes et les ordinateurs de bureau.
L'auto-hébergement de RosarioSIS sur votre VPS maintient les dossiers sensibles des étudiants, les notes et les données financières sous votre contrôle direct, sans frais par étudiant ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur de cloud. Le déploiement inclut PostgreSQL et est préconfiguré avec des étiquettes Traefik pour le routage HTTPS automatique.
Fonctionnalités clés de RosarioSIS
Notes et bulletins scolaires
Suivez les devoirs, les calculs de notes pondérées, les périodes d'évaluation, et générez des bulletins scolaires et des relevés de notes imprimables directement depuis le système.
Suivi des présences
Enregistrez la présence quotidienne et par cours avec des codes personnalisés, puis générez des rapports d'absence et informez automatiquement les parents par e-mail.
Planification et rotation
Établir les emplois du temps principaux, gérer les demandes de cours et attribuer les élèves aux sections avec détection des conflits et contraintes de salles et d'enseignants.
Facturation et restauration
Gérer les frais de scolarité, les factures, les paiements et les plans de repas de la cafétéria avec des soldes de compte par élève et des relevés imprimables.
Portails parents et élèves
Donner aux familles leurs propres identifiants de connexion pour consulter les notes, les emplois du temps, les présences et les devoirs sans exposer les flux de travail du personnel administratif.
Multilingue et modulaire
Disponible en anglais, espagnol, français et plus encore, avec des plugins optionnels pour les évaluations en ligne, les relevés de notes et les générateurs de rapports personnalisés.
Pourquoi exécuter RosarioSIS avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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