Déployez ClassQuiz en un clic.
Alternative open source à Kahoot pour des quiz de classe multijoueurs en direct avec un score en temps réel.
Choisissez un pack VPS pour ClassQuiz
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ClassQuiz
ClassQuiz est une plateforme de quiz open-source et auto-hébergée, conçue pour les enseignants, les formateurs et les éducateurs qui souhaitent une alternative respectueuse de la vie privée aux services commerciaux de quiz en classe. Les joueurs rejoignent une partie en saisissant un code PIN sur n'importe quel appareil, répondent aux questions en temps réel et voient les classements en direct après chaque manche.
L'auto-hébergement de ClassQuiz sur votre propre VPS vous permet de garder le contenu des quiz, les réponses des étudiants et les données de compte sous votre contrôle total, évite les frais de licence par siège et fonctionne sur les réseaux scolaires sans dépendances externes. La pile technologique comprend l'API, un travailleur en arrière-plan, PostgreSQL, Redis et Meilisearch pour la découverte de quiz.
Fonctionnalités clés de ClassQuiz
Multijoueur en temps réel
Organisez des sessions de quiz en direct où les joueurs rejoignent par code PIN et répondent à des questions synchronisées via une connexion WebSocket.
Création de quiz
Créer des questions à choix multiples, ABCD, à échelle, de vote et à saisie de texte, avec des images, des limites de temps et une notation par réponse.
Recherche en texte intégral
Découvrez les quiz publics instantanément grâce à un index Meilisearch intégré qui classe les résultats par titre, tags et description.
Confidentialité auto-hébergée
Conservez toutes les données de quiz, les noms des joueurs et les réponses sur votre propre infrastructure, sans télémétrie ni analyse tierce.
Stockage d'images
Attachez des images aux questions en utilisant le stockage local intégré ou en connectant n'importe quel backend compatible S3 pour des médias illimités.
OAuth et SSO
Connectez Google, GitHub ou tout autre fournisseur OpenID Connect personnalisé afin que les enseignants puissent se connecter avec leurs comptes scolaires existants.
Pourquoi exécuter ClassQuiz avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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