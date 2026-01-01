ClassQuiz est une plateforme de quiz open-source et auto-hébergée, conçue pour les enseignants, les formateurs et les éducateurs qui souhaitent une alternative respectueuse de la vie privée aux services commerciaux de quiz en classe. Les joueurs rejoignent une partie en saisissant un code PIN sur n'importe quel appareil, répondent aux questions en temps réel et voient les classements en direct après chaque manche.

L'auto-hébergement de ClassQuiz sur votre propre VPS vous permet de garder le contenu des quiz, les réponses des étudiants et les données de compte sous votre contrôle total, évite les frais de licence par siège et fonctionne sur les réseaux scolaires sans dépendances externes. La pile technologique comprend l'API, un travailleur en arrière-plan, PostgreSQL, Redis et Meilisearch pour la découverte de quiz.