Déployez ArchivesSpace en un clic.
Système de gestion de l'information d'archives open source pour la gestion des manuscrits, des dossiers et des objets numériques.
Choisissez un forfait VPS pour ArchivesSpace
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ArchivesSpace
ArchivesSpace est le principal système de gestion de l'information archivistique open source, conçu par des archivistes pour des archivistes. Il combine l'acquisition, le classement, la description et la découverte publique en une seule application qui prend en charge l'intégralité du cycle de vie archivistique — du don initial à l'accès en ligne par les chercheurs.
L'auto-hébergement d'ArchivesSpace sur votre propre VPS permet de garder les instruments de recherche, les registres d'acquisition et les données des usagers sous le contrôle de votre institution, sans frais par enregistrement ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'interface du personnel, le portail d'accès public, l'API REST et le point d'accès OAI-PMH inclus offrent à vos archives une plateforme complète de description et de découverte prête à l'emploi.
Caractéristiques principales de ArchivesSpace
Description archivistique
Créer et gérer des ressources, des acquisitions, des objets archivistiques et des objets numériques conformément aux normes DACS, ISAD(G) et ISAAR(CPF).
Portail d'accès public
Les chercheurs parcourent les instruments de recherche, recherchent des collections et consultent des objets numériques via une interface de découverte publique intégrée.
Exportation EAD et MARCXML
Exporter les notices de ressources au format EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS ou Dublin Core pour l'intégration avec les couches de découverte et les catalogues consortiaux.
Moissonnage OAI-PMH
Exposer les métadonnées descriptives via OAI-PMH afin que des agrégateurs comme DPLA ou Europeana puissent collecter automatiquement les collections.
REST API
Une API REST JSON documentée alimente les intégrations avec des systèmes de préservation numérique, des pipelines ETL et des interfaces utilisateur personnalisées.
Pourquoi exécuter ArchivesSpace sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.