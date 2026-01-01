Déployez Crafty Controller en un clic.
Panneau de contrôle web pour créer, configurer et exploiter plusieurs serveurs Minecraft Java et Bedrock à partir d'un seul tableau de bord.
Choisissez un forfait VPS pour Crafty Controller
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Crafty Controller
Crafty Controller est une interface web open-source pour gérer les serveurs Minecraft Java et Bedrock depuis un tableau de bord unique. Il remplace la jonglerie entre les sessions SSH et les onglets d'écran par des consoles en direct par serveur, un gestionnaire de fichiers intégré, des tâches planifiées et des sauvegardes en un clic — le tout enveloppé dans une interface web épurée avec un accès multi-utilisateur basé sur les rôles.
L'auto-hébergement de Crafty sur votre VPS vous permet de conserver la pleine propriété de vos mondes, configurations de plugins et données de joueurs sur le matériel que vous contrôlez. Vous pouvez lancer de nouveaux serveurs à partir de types de jar populaires — vanilla, Paper, Spigot, Forge et Bedrock — sans quitter le navigateur, et partager une administration ciblée avec des amis ou des modérateurs en utilisant des permissions granulaires.
Caractéristiques principales de Crafty Controller
Contrôle multi-serveur
Déployez, surveillez et exploitez plusieurs serveurs Minecraft Java et Bedrock en parallèle à partir d'un tableau de bord unique.
Console web
Diffusez les journaux de serveur en direct et envoyez des commandes depuis le navigateur, avec un historique consultable et une sortie codée par couleur par serveur.
Tâches planifiées
Automatisez les sauvegardes, les redémarrages et l'exécution de commandes selon des plannings de type cron pour maintenir les serveurs en bonne santé sans intervention manuelle.
Accès basé sur les rôles
Définissez des utilisateurs avec des autorisations à portée limitée afin que les modérateurs et les membres de la communauté puissent aider à gérer les serveurs sans accès root ni identifiants sensibles.
Gestionnaire de fichiers
Parcourez, modifiez, téléversez et téléchargez les fichiers du serveur — mondes, plugins, configurations — directement dans le navigateur sans clients SSH ou SFTP.
Pourquoi exécuter Crafty Controller sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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