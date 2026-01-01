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Registre proxy npm privé léger pour la publication, la mise en cache et la gestion des paquets JavaScript au sein de votre équipe.

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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
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Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Verdaccio

Verdaccio est un registre npm privé léger et open-source qui permet aux équipes de publier des paquets internes et de faire un proxy du registre npm public. Contrairement aux registres hébergés qui facturent par siège ou imposent des limites de taux, Verdaccio fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure — vous offrant un cache local rapide de paquets npm ainsi qu'un stockage sécurisé pour vos modules JavaScript privés.

L'auto-hébergement avec Verdaccio supprime la dépendance de vos pipelines de construction à la disponibilité externe de npm, accélère les installations grâce à la mise en cache locale et garde le code propriétaire hors des registres publics. Il est entièrement compatible avec npm, Yarn et pnpm sans aucun changement de configuration côté client au-delà de l'indication de l'URL de votre registre.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Verdaccio

Publication de packages privés

Publiez et distribuez des paquets npm internes au sein de votre équipe sans les exposer au registre public.

npm proxy et cache

Miroite automatiquement les paquets npm publics localement afin que les installations restent rapides et fiables même lorsque npm est inaccessible.

Compatible npm, Yarn, pnpm

Fonctionne directement avec tous les principaux gestionnaires de paquets JavaScript — aucun plugin client ou wrapper spécial n'est requis.

Authentification intégrée

Gérer l'accès des utilisateurs avec l'authentification basée sur htpasswd pour contrôler qui peut publier ou installer des paquets.

Web UI incluse

Parcourez les paquets, inspectez les versions et recherchez dans votre registre via une interface web intégrée et épurée.

Écosystème de plugins

Étendez le stockage, l'authentification et les middlewares via un système de plugins riche pour s'intégrer avec S3, LDAP ou des workflows personnalisés.

Pourquoi exécuter Verdaccio avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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