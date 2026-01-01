Verdaccio est un registre npm privé léger et open-source qui permet aux équipes de publier des paquets internes et de faire un proxy du registre npm public. Contrairement aux registres hébergés qui facturent par siège ou imposent des limites de taux, Verdaccio fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure — vous offrant un cache local rapide de paquets npm ainsi qu'un stockage sécurisé pour vos modules JavaScript privés.

L'auto-hébergement avec Verdaccio supprime la dépendance de vos pipelines de construction à la disponibilité externe de npm, accélère les installations grâce à la mise en cache locale et garde le code propriétaire hors des registres publics. Il est entièrement compatible avec npm, Yarn et pnpm sans aucun changement de configuration côté client au-delà de l'indication de l'URL de votre registre.