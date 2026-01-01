Déployez ToolJet en un clic.
Plateforme low-code open source pour créer et déployer des outils internes, des tableaux de bord et des interfaces d'administration avec plus de 50 intégrations de sources de données.
Choisissez un pack VPS pour ToolJet
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ToolJet
ToolJet est une plateforme low-code open source qui offre aux équipes un constructeur visuel par glisser-déposer pour créer des outils internes, des panneaux d'administration et des applications CRUD en une fraction du temps de développement habituel. Avec plus de 40 composants d'interface utilisateur intégrés et des connecteurs natifs pour plus de 50 services — y compris PostgreSQL, MySQL, MongoDB, les API REST, Google Sheets et Stripe — les équipes peuvent créer des applications basées sur les données sans écrire de code frontend étendu.
L'auto-hébergement de ToolJet sur votre propre VPS maintient les configurations des outils internes, les identifiants des sources de données et la logique métier entièrement au sein de votre infrastructure. Pas de tarification par siège, pas de limites d'utilisation et pas d'accès tiers à vos données opérationnelles.
Fonctionnalités clés de ToolJet
Plus de 50 connecteurs de sources de données
Connectez-vous aux bases de données, aux API REST, aux points de terminaison GraphQL et aux outils SaaS, y compris Google Sheets, Stripe et Salesforce, sans écrire de code d'intégration personnalisé.
Créateur visuel par glisser-déposer
Composez des mises en page d'interface utilisateur à partir de plus de 40 composants pré-intégrés — tableaux, formulaires, graphiques, modales — sans écrire de code HTML ou CSS, et liez-les directement aux requêtes de données.
Logique JavaScript et Python
Ajoutez des transformations de données et de la logique métier directement dans les requêtes en utilisant JavaScript ou Python, tout en laissant les utilisateurs avancés garder le contrôle total sans quitter la plateforme.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Définissez des autorisations granulaires par application et par espace de travail afin que chaque membre de l'équipe ne puisse accéder qu'aux outils et aux données pertinents pour son rôle.
Synchronisation Git
Assurez le contrôle de version des définitions d'applications en les synchronisant avec un dépôt Git, ce qui permet les révisions de code, les audits et les retours en arrière pour les outils internes critiques.
Pourquoi exécuter ToolJet avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.