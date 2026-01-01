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Interface de chat IA open-source moderne prenant en charge OpenAI, Anthropic, Ollama et plus de 20 autres fournisseurs de LLM.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec LobeChat

LobeChat est un framework de chat IA open-source et raffiné avec plus de 75 000 étoiles GitHub qui offre une expérience similaire à ChatGPT tout en vous permettant de vous connecter à n'importe quel fournisseur de LLM de votre choix. Il prend en charge OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama, et des dizaines d'autres — le tout à partir d'une interface unifiée avec gestion des conversations, plugins, téléchargements de fichiers et prise en charge vocale.

L'auto-hébergement de LobeChat signifie que vos clés API restent sur votre propre infrastructure, que les données de conversation ne sont jamais enregistrées par une plateforme tierce, et qu'un code d'accès maintient votre instance privée. L'architecture légère, uniquement côté client, ne nécessite aucune base de données, fonctionnant efficacement aux côtés d'autres services sur le même VPS.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de LobeChat

Plus de 20 fournisseurs de LLM

Connectez-vous à OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama, et bien d'autres, sans changer d'application ni gérer d'interfaces distinctes.

Écosystème de plugins

Améliorez le chat avec la recherche web, l'exécution de code, la génération d'images et d'autres fonctionnalités grâce au système de plugins intégré.

Support Fichier et Vision

Téléchargez des documents et des images pour analyse par des modèles de vision directement dans la conversation.

Assistants IA personnalisés

Créez des personas d'IA réutilisables avec des invites système personnalisées et des paramètres de modèle pour des tâches ou des flux de travail spécifiques.

Interactions vocales

Utilisez la synthèse vocale et la reconnaissance vocale pour des conversations mains libres avec n'importe quel fournisseur de LLM connecté.

Pourquoi exécuter LobeChat avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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