Déployez Twenty, une installation en un clic.
CRM open source moderne avec un modèle de données personnalisable, une conception axée sur l'API et une automatisation flexible des flux de travail.
Choisissez un pack VPS pour Twenty
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Twenty
Twenty est un CRM open-source de nouvelle génération qui offre aux équipes de développement un contrôle total sur leurs flux de travail de gestion de la relation client. Contrairement aux CRM SaaS rigides, Twenty vous permet de personnaliser chaque champ, objet et relation pour correspondre précisément à vos processus métier grâce à un modèle de données flexible.
L'auto-hébergement de Twenty sur un VPS maintient toutes les données clients privées et élimine les frais de licence par utilisateur. Son architecture API-first signifie que toute intégration ou automatisation personnalisée est possible, et son interface moderne rivalise avec les alternatives commerciales tout en vous donnant la pleine propriété de votre infrastructure CRM.
Fonctionnalités clés de Twenty
Modèle de données personnalisable
Ajoutez des objets, des champs et des relations personnalisés pour correspondre à la structure exacte de votre entreprise sans écrire de code backend.
Conception API-first
Une API GraphQL et REST complète vous permet d'intégrer Twenty à n'importe quel outil externe, plateforme d'automatisation ou application personnalisée.
Vues Kanban et de liste
Basculez entre les vues de pipeline Kanban et les listes tabulaires pour gérer les affaires et les contacts dans le format qui convient à votre flux de travail.
Intégration de la messagerie
Connectez Gmail ou d'autres fournisseurs de messagerie pour enregistrer automatiquement les communications directement liées aux contacts et aux transactions.
Aucuns frais par utilisateur
L'auto-hébergement élimine les coûts récurrents de licence CRM, rendant Twenty rentable pour les équipes de vente en croissance.
Pourquoi exécuter Twenty avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.