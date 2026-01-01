Twenty est un CRM open-source de nouvelle génération qui offre aux équipes de développement un contrôle total sur leurs flux de travail de gestion de la relation client. Contrairement aux CRM SaaS rigides, Twenty vous permet de personnaliser chaque champ, objet et relation pour correspondre précisément à vos processus métier grâce à un modèle de données flexible.

L'auto-hébergement de Twenty sur un VPS maintient toutes les données clients privées et élimine les frais de licence par utilisateur. Son architecture API-first signifie que toute intégration ou automatisation personnalisée est possible, et son interface moderne rivalise avec les alternatives commerciales tout en vous donnant la pleine propriété de votre infrastructure CRM.