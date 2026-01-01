Déployez Pulse en un clic.
Tableau de bord de surveillance en temps réel pour Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker et Kubernetes avec alertes et métriques historiques.
Choisissez un pack VPS pour Pulse
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Pulse
Pulse est un tableau de bord de surveillance en temps réel et open source qui vous offre une vue unique et unifiée de vos clusters Proxmox VE, de vos instances Proxmox Backup Server, de vos hôtes Docker et de vos charges de travail Kubernetes. Il interroge continuellement chaque nœud connecté et diffuse les métriques CPU, mémoire, stockage et réseau vers une interface web rapide, vous permettant ainsi de repérer une surcharge sur une machine virtuelle, un conteneur ou un datastore de sauvegarde au moment même où elle se produit, plutôt qu'après une panne.
Étant donné que Pulse est auto-hébergé, tous les identifiants et métriques restent sur l'infrastructure que vous contrôlez, sans télémétrie tierce ni licence par nœud. L'exécuter sur votre propre VPS maintient le tableau de bord accessible même lorsqu'un hôte surveillé rencontre des difficultés, et des alertes de seuil configurables vous informent par e-mail, webhooks ou chat avant que de petits problèmes ne se transforment en temps d'arrêt.
Fonctionnalités clés de Pulse
Vue Proxmox unifiée
Surveillez plusieurs clusters Proxmox VE et des instances Proxmox Backup Server à partir d'un seul tableau de bord, avec des métriques par VM, par conteneur et par datastore.
Métriques de streaming en temps réel
Les chiffres en direct du CPU, de la mémoire, du disque et du réseau se mettent à jour en continu via WebSocket afin que vous voyiez les changements de charge dès qu'ils se produisent.
Surveillance de Docker et Kubernetes
Suivez l'utilisation des ressources des conteneurs et des pods en même temps que vos hôtes Proxmox pour une vue d'ensemble cohérente sur les machines virtuelles et les conteneurs.
Alertes de seuil configurables
Définissez des limites pour le CPU, la mémoire, le stockage ou la température et recevez des notifications par e-mail, webhook ou chat avant que les problèmes ne s'aggravent.
Interrogation d'API sans agent
Pulse se connecte à Proxmox à l'aide de jetons API, il n'y a donc rien de plus à installer sur les nœuds qu'il surveille.
Pourquoi exécuter Pulse avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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