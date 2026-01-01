Grafana Loki est un système d'agrégation de logs open source construit par Grafana Labs qui adopte l'approche Prometheus pour les logs — il n'indexe qu'un petit ensemble d'étiquettes de métadonnées par flux plutôt que le contenu complet des logs, ce qui maintient les coûts de stockage et la surcharge opérationnelle considérablement plus bas que les bases de données de logs traditionnelles. Les logs sont poussés par des agents comme Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit ou Vector et interrogés avec LogQL.

Ce modèle regroupe Loki avec Grafana préconfiguré comme interface utilisateur et pré-provisionne Loki comme source de données par défaut, de sorte que les logs sont consultables dans la vue Explorer dès que la pile est opérationnelle. L'auto-hébergement sur un VPS maintient les logs d'application et d'audit sensibles entièrement au sein de votre propre infrastructure, sans frais d'ingestion par Go.