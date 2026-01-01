Jotty est un outil de productivité minimaliste et auto-hébergé qui stocke tout dans des fichiers Markdown et JSON — sans base de données à maintenir. Il propose un éditeur WYSIWYG TipTap pour des notes enrichies et des checklists, complété par des tableaux Kanban et un suivi du temps basique, couvrant la gestion des tâches quotidiennes sans complexité superflue.

Faire fonctionner Jotty sur votre propre VPS garantit que vos notes et listes de tâches restent privées, accessibles depuis n'importe quel appareil et sans frais d'abonnement. Le support multi-utilisateur, avec un panneau d'administration, permet aux familles ou aux petites équipes de partager une même instance avec des collections de notes distinctes et un partage collaboratif optionnel via des liens.