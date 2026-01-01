Déployez Jotty en un clic.
Gestionnaire léger de notes et de tâches, basé sur des fichiers, avec des tableaux Kanban et support Markdown — aucune base de données requise.
Choisissez un pack VPS pour Jotty
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Jotty
Jotty est un outil de productivité minimaliste et auto-hébergé qui stocke tout dans des fichiers Markdown et JSON — sans base de données à maintenir. Il propose un éditeur WYSIWYG TipTap pour des notes enrichies et des checklists, complété par des tableaux Kanban et un suivi du temps basique, couvrant la gestion des tâches quotidiennes sans complexité superflue.
Faire fonctionner Jotty sur votre propre VPS garantit que vos notes et listes de tâches restent privées, accessibles depuis n'importe quel appareil et sans frais d'abonnement. Le support multi-utilisateur, avec un panneau d'administration, permet aux familles ou aux petites équipes de partager une même instance avec des collections de notes distinctes et un partage collaboratif optionnel via des liens.
Fonctionnalités clés de Jotty
Stockage basé sur des fichiers
Les notes et les tâches sont enregistrées sous forme de fichiers Markdown et JSON — faciles à sauvegarder, à contrôler les versions ou à migrer sans outils d'exportation propriétaires.
Éditeur de texte enrichi
L'éditeur WYSIWYG propulsé par TipTap prend en charge Markdown, les blocs de code avec coloration syntaxique et les listes de contrôle glisser-déposer pour une prise de notes productive.
Tableaux Kanban
Visualisez les flux de travail des tâches avec des tableaux de projet de style Kanban et un suivi du temps intégré, sans déployer une plateforme de gestion de projet complexe.
Accès multi-utilisateur
Le panneau d'administration prend en charge plusieurs comptes d'utilisateur avec des collections de notes distinctes et des liens partageables pour une collaboration sélective.
Pourquoi exécuter Jotty avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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