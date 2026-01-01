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Espace de travail open source axé sur la confidentialité, combinant notes, wikis, bases de données et gestion de projets, en tant qu'alternative à Notion.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec AppFlowy

AppFlowy est une plateforme de productivité open source conçue comme une alternative respectueuse de la vie privée à Notion, combinant un éditeur flexible basé sur des blocs, des vues de base de données et une assistance à l'écriture basée sur l'IA dans un espace de travail collaboratif unique. Développée avec Flutter et Rust, elle offre des performances natives sur les ordinateurs de bureau, les mobiles et le web tout en gardant toutes les données sous votre contrôle.

L'auto-hébergement d'AppFlowy élimine les frais d'abonnement par utilisateur, supprime l'accès de tiers aux documents sensibles et offre un nombre illimité d'espaces de travail et d'utilisateurs à un coût d'infrastructure fixe. Ce modèle déploie la pile complète d'AppFlowy Cloud — client web, backend API, authentification, stockage d'objets et base de données — prête pour les connexions depuis les applications natives de bureau et mobiles d'AppFlowy.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de AppFlowy

Éditeur de blocs

Créez des documents riches avec du texte, des images, des éléments intégrés et des médias à l'aide d'un éditeur de blocs intuitif qui fonctionne de manière cohérente sur les ordinateurs de bureau, les mobiles et le web, sans lacunes fonctionnelles entre les plateformes.

Vues de base de données flexibles

Visualisez et gérez les mêmes données sous forme de tableau, de tableau Kanban, de calendrier ou de galerie, offrant aux différents membres de l'équipe la présentation qui correspond à leur flux de travail sans dupliquer les informations.

Assistance à la rédaction par IA

Générez, résumez et affinez le contenu directement dans les documents à l'aide de fonctionnalités d'IA intégrées qui se connectent à un fournisseur externe (tel qu'OpenAI ou Azure OpenAI) configuré via une clé API — les données sont traitées par ce fournisseur.

Collaboration en temps réel

Travaillez simultanément avec vos coéquipiers en utilisant la synchronisation sans conflit, afin que plusieurs personnes puissent modifier le même document sans écraser les modifications des autres.

Propriété complète des données

Tous les documents, bases de données et pièces jointes sont stockés sur votre propre infrastructure, sans dépendance fournisseur, garantissant la conformité aux réglementations sur les données et un contrôle total sur la rétention.

Pourquoi exécuter AppFlowy sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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