Déployez BentoPDF avec une installation en un clic.
Boîte à outils PDF basée sur le navigateur et respectueuse de la vie privée pour fusionner, diviser, convertir et sécuriser des PDF sans télécharger de fichiers nulle part.
Choisissez un forfait VPS pour BentoPDF
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec BentoPDF
BentoPDF est une solution PDF axée sur la confidentialité qui traite les documents entièrement dans le navigateur de l'utilisateur. Les fichiers ne quittent jamais la machine cliente et ne sont jamais transmis à un serveur externe. Elle remplace de multiples services PDF en ligne par une interface auto-hébergée unique, offrant des fonctionnalités telles que la fusion, la division, la réorganisation des pages, la rotation, la conversion d'images, l'OCR, la compression, la protection par mot de passe, l'ajout de filigranes, d'en-têtes et de pieds de page, ainsi que l'édition de métadonnées.
Pour les équipes et les organisations qui traitent des documents sensibles — contrats, états financiers, documents juridiques — l'auto-hébergement de BentoPDF supprime le risque pour la confidentialité lié à l'envoi de fichiers confidentiels à des services PDF commerciaux qui pourraient conserver des copies ou enregistrer l'utilisation. Étant donné que tout le traitement s'effectue côté client, le VPS ne fait que servir l'interface web, ce qui maintient les exigences en ressources serveur minimales tout en assurant une confidentialité totale des documents.
Caractéristiques principales de BentoPDF
Traitement côté client
Toute manipulation de PDF se fait dans le navigateur de l'utilisateur — les documents ne sont jamais téléchargés sur le serveur, de sorte que même la machine hôte ne voit jamais le contenu du fichier.
Fusionner, diviser et réorganiser
Combinez plusieurs PDF, divisez-les en pages ou sections individuelles, et glissez-déposez les pages dans l'ordre exact dont vous avez besoin en quelques secondes.
OCR intégré
Convertissez des PDF numérisés basés sur des images en documents texte entièrement consultables et sélectionnables sans envoyer de fichiers à un service de reconnaissance tiers.
Sécurité des documents
Ajoutez une protection par mot de passe, un chiffrement et des filigranes aux PDF sensibles avant leur distribution, ou supprimez les restrictions des PDF que vous possédez pour retrouver l'accès à l'édition.
Conversion de format
Convertir des images en PDF, exporter des pages en tant qu'images, et transformer du Markdown avec des diagrammes Mermaid en PDF formatés — le tout depuis la même interface.
Pourquoi exécuter BentoPDF sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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