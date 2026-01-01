BentoPDF est une solution PDF axée sur la confidentialité qui traite les documents entièrement dans le navigateur de l'utilisateur. Les fichiers ne quittent jamais la machine cliente et ne sont jamais transmis à un serveur externe. Elle remplace de multiples services PDF en ligne par une interface auto-hébergée unique, offrant des fonctionnalités telles que la fusion, la division, la réorganisation des pages, la rotation, la conversion d'images, l'OCR, la compression, la protection par mot de passe, l'ajout de filigranes, d'en-têtes et de pieds de page, ainsi que l'édition de métadonnées.

Pour les équipes et les organisations qui traitent des documents sensibles — contrats, états financiers, documents juridiques — l'auto-hébergement de BentoPDF supprime le risque pour la confidentialité lié à l'envoi de fichiers confidentiels à des services PDF commerciaux qui pourraient conserver des copies ou enregistrer l'utilisation. Étant donné que tout le traitement s'effectue côté client, le VPS ne fait que servir l'interface web, ce qui maintient les exigences en ressources serveur minimales tout en assurant une confidentialité totale des documents.