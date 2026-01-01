Déployez Mealie, une installation en un clic.
Gestionnaire de recettes auto-hébergé qui importe des recettes depuis n'importe quelle URL et les transforme en plans de repas hebdomadaires avec des listes de courses.
Choisissez un pack VPS pour Mealie
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Mealie
Mealie est un gestionnaire de recettes auto-hébergé qui importe des recettes de n'importe quel site web en un seul clic, en supprimant les publicités et le désordre pour stocker des recettes propres et consultables de manière permanente sur votre serveur. Il organise les recettes par étiquette et par cuisine, adapte automatiquement les portions et affiche les informations nutritionnelles — le tout dans un mode de cuisson adapté aux mobiles.
L'auto-hébergement de Mealie signifie que votre collection de recettes survit aux fermetures de sites web et aux changements de plateforme, que les membres du foyer peuvent tous accéder à la même bibliothèque, et que la planification hebdomadaire des repas génère des listes de courses consolidées sans frais d'abonnement.
Fonctionnalités clés de Mealie
Importation en un clic
Collez n'importe quelle URL de recette et Mealie extrait automatiquement les ingrédients et les instructions, ce qui vous fait gagner des heures de copie manuelle.
Calendrier de planification des repas
Faites glisser les recettes sur un calendrier hebdomadaire et générez une liste de courses combinée pour tous les repas planifiés en un clic.
Mise à l'échelle de la recette
Ajustez les portions et toutes les quantités d'ingrédients sont recalculées instantanément — aucun calcul manuel n'est nécessaire.
Partage familial
Le support multi-utilisateur permet à chaque membre de la famille de parcourir la même bibliothèque de recettes et de contribuer au plan de repas.
Stockage permanent
Les recettes stockées sur votre VPS restent accessibles même lorsque les sites web originaux changent, suppriment du contenu ou deviennent hors ligne.
Pourquoi exécuter Mealie avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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