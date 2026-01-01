Déployez AdventureLog en un clic.
Suivi et planificateur de voyages auto-hébergés avec cartes interactives, itinéraires et pleine propriété des données.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec AdventureLog
AdventureLog est une plateforme de gestion de voyages open-source pour documenter les aventures passées et planifier les futurs voyages. Conçue avec SvelteKit et Django avec support PostGIS, elle combine une carte du monde interactive pour visualiser les destinations avec des outils détaillés de planification de voyage couvrant les itinéraires de plusieurs jours, les vols, les hébergements et les listes de contrôle d'activités.
Contrairement aux applications de voyage commerciales qui stockent vos trajets sur des serveurs tiers, AdventureLog est entièrement auto-hébergé — vos photos, votre historique de localisation et vos notes de voyage personnelles restent sur une infrastructure que vous contrôlez. Des fonctionnalités collaboratives permettent aux familles et aux groupes de voyageurs de partager des plans et de documenter des souvenirs ensemble, tandis que les analyses suivent les pays visités et les statistiques d'exploration régionale au fil du temps.
Caractéristiques principales de AdventureLog
Carte du monde interactive
Visualisez chaque destination que vous avez visitée sur une carte du monde, vous donnant une image immédiate et satisfaisante de l'étendue de vos voyages.
Planification de voyage sur plusieurs jours
Créez des itinéraires complets avec vols, hébergements et activités organisés jour par jour, afin que la planification de votre voyage soit centralisée au lieu d'être dispersée dans des feuilles de calcul et des notes.
Journal d'aventure détaillé
Documentez chaque destination avec des dates, des descriptions, des évaluations personnelles et des téléchargements de photos, créant ainsi un journal de voyage détaillé qui s'enrichit à chaque voyage.
Analyse des voyages
Suivez des statistiques telles que les pays visités, les régions explorées et la distance totale parcourue, transformant l'historique de vos voyages en des étapes personnelles significatives.
Voyages collaboratifs
Partagez des aventures et co-planifiez des voyages avec votre famille ou vos compagnons de voyage, en gardant tout le monde aligné sur les itinéraires et les souvenirs sans dépendre d'outils de planification de groupe tiers.
Pourquoi exécuter AdventureLog sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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