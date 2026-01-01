AdventureLog est une plateforme de gestion de voyages open-source pour documenter les aventures passées et planifier les futurs voyages. Conçue avec SvelteKit et Django avec support PostGIS, elle combine une carte du monde interactive pour visualiser les destinations avec des outils détaillés de planification de voyage couvrant les itinéraires de plusieurs jours, les vols, les hébergements et les listes de contrôle d'activités.

Contrairement aux applications de voyage commerciales qui stockent vos trajets sur des serveurs tiers, AdventureLog est entièrement auto-hébergé — vos photos, votre historique de localisation et vos notes de voyage personnelles restent sur une infrastructure que vous contrôlez. Des fonctionnalités collaboratives permettent aux familles et aux groupes de voyageurs de partager des plans et de documenter des souvenirs ensemble, tandis que les analyses suivent les pays visités et les statistiques d'exploration régionale au fil du temps.