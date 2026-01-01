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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec AdventureLog

AdventureLog est une plateforme de gestion de voyages open-source pour documenter les aventures passées et planifier les futurs voyages. Conçue avec SvelteKit et Django avec support PostGIS, elle combine une carte du monde interactive pour visualiser les destinations avec des outils détaillés de planification de voyage couvrant les itinéraires de plusieurs jours, les vols, les hébergements et les listes de contrôle d'activités.

Contrairement aux applications de voyage commerciales qui stockent vos trajets sur des serveurs tiers, AdventureLog est entièrement auto-hébergé — vos photos, votre historique de localisation et vos notes de voyage personnelles restent sur une infrastructure que vous contrôlez. Des fonctionnalités collaboratives permettent aux familles et aux groupes de voyageurs de partager des plans et de documenter des souvenirs ensemble, tandis que les analyses suivent les pays visités et les statistiques d'exploration régionale au fil du temps.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de AdventureLog

Carte du monde interactive

Visualisez chaque destination que vous avez visitée sur une carte du monde, vous donnant une image immédiate et satisfaisante de l'étendue de vos voyages.

Planification de voyage sur plusieurs jours

Créez des itinéraires complets avec vols, hébergements et activités organisés jour par jour, afin que la planification de votre voyage soit centralisée au lieu d'être dispersée dans des feuilles de calcul et des notes.

Journal d'aventure détaillé

Documentez chaque destination avec des dates, des descriptions, des évaluations personnelles et des téléchargements de photos, créant ainsi un journal de voyage détaillé qui s'enrichit à chaque voyage.

Analyse des voyages

Suivez des statistiques telles que les pays visités, les régions explorées et la distance totale parcourue, transformant l'historique de vos voyages en des étapes personnelles significatives.

Voyages collaboratifs

Partagez des aventures et co-planifiez des voyages avec votre famille ou vos compagnons de voyage, en gardant tout le monde aligné sur les itinéraires et les souvenirs sans dépendre d'outils de planification de groupe tiers.

Pourquoi exécuter AdventureLog sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Maxim Shishkin
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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