Bar Assistant est une application web auto-hébergée pour les amateurs de cocktails et les barmans à domicile qui souhaitent gérer leur stock d'ingrédients et découvrir des recettes basées sur ce qu'ils ont réellement sous la main. Elle va au-delà d'un simple livre de recettes en tenant intelligemment compte des substituts d'ingrédients, des composants facultatifs et des relations d'ingrédients parent-enfant — maximisant le nombre de cocktails que vous pouvez préparer à partir de votre inventaire actuel sans avoir à vous rendre au magasin.

Ce modèle regroupe l'interface web Salt Rim, le serveur API Bar Assistant, Meilisearch pour une recherche plein texte instantanée dans votre collection de recettes, et Redis pour la mise en cache. L'auto-hébergement signifie que vos notes de recettes personnelles, vos créations de cocktails personnalisées et votre inventaire d'ingrédients restent sur votre propre serveur plutôt que d'être enfermés dans une application tierce.