Déployez AirTrail en un clic.
Journal de vol personnel open-source pour enregistrer, visualiser et analyser vos trajets aériens sur une carte du monde interactive.
Choisissez un forfait VPS pour AirTrail
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec AirTrail
AirTrail est une application web open-source de suivi de vols personnels qui vous permet d'enregistrer chaque vol, de visualiser vos itinéraires sur une carte du monde interactive et d'explorer des statistiques sur votre historique de voyages. Elle prend en charge l'importation de données de vol depuis des services populaires comme MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt et JetLog, facilitant ainsi la création d'un journal complet dès le premier jour. Le support multi-utilisateur permet à chaque membre du foyer de tenir un journal de vol privé distinct sur la même instance.
L'auto-hébergement d'AirTrail sur votre propre VPS garde votre historique de voyages privé et entièrement sous votre contrôle, sans frais d'abonnement et sans qu'aucun service tiers ne conserve vos données. Le premier utilisateur à s'inscrire reçoit automatiquement un accès de niveau propriétaire.
Caractéristiques principales de AirTrail
Carte du monde interactive
Visualisez chaque vol tracé sur une carte du monde avec des lignes d'itinéraire reliant chaque origine et destination que vous avez visitées.
Importations de l'historique des vols
Importez les journaux existants de MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog et byAir pour remplir votre historique immédiatement.
Statistiques de voyage
Explorez les totaux et les ventilations en fonction de la distance parcourue, des pays visités, des aéroports utilisés, des compagnies aériennes et du temps passé en vol.
Prise en charge multi-utilisateur
Partagez une instance AirTrail avec votre famille ou vos compagnons de voyage — chaque utilisateur conserve son propre journal de vol privé et ses statistiques.
Partage public de vols
Générez un lien partageable afin que d'autres puissent parcourir votre carte de vol interactive sans avoir besoin d'un compte.
Pourquoi exécuter AirTrail sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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