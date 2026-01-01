Déployez NodeBB en un clic.
Plateforme de discussion Node.js moderne avec des discussions en temps réel, des notifications instantanées et un riche écosystème de plugins.
Choisissez un pack VPS pour NodeBB
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec NodeBB
NodeBB est une plateforme de forum communautaire de nouvelle génération basée sur Node.js et les WebSockets, offrant des discussions en temps réel qui ressemblent davantage à une application de chat qu'à un forum de discussion traditionnel. Avec plus de 15 000 étoiles GitHub, elle est plébiscitée par les projets logiciels, les institutions éducatives, les communautés de joueurs et les entreprises pour la discussion, le support et le partage des connaissances.
L'auto-hébergement de NodeBB sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos données communautaires, supprime les frais par utilisateur et vous permet de personnaliser la plateforme avec des centaines de plugins communautaires — le tout soutenu par PostgreSQL pour un stockage fiable et évolutif.
Fonctionnalités clés de NodeBB
Discussions en temps réel
Le streaming propulsé par WebSocket diffuse instantanément les nouveaux messages, les réponses et les notifications sans recharger la page, ce qui permet aux conversations de se dérouler naturellement.
Écosystème de plugins
Des centaines de plugins communautaires ajoutent le SSO, la gamification, des intégrations et des fonctionnalités personnalisées afin que vous puissiez adapter le forum aux besoins exacts de votre communauté.
Outils de modération
Le système de réputation intégré, les files d'attente de publications et les contrôles de modération complets vous aident à maintenir une communauté saine avec un effort manuel minimal.
Thèmes adaptés aux mobiles
Des thèmes réactifs et personnalisables garantissent aux membres une excellente expérience sur ordinateur de bureau et mobile sans aucune configuration supplémentaire.
SSO et Connexion sociale
Intégrez-vous aux fournisseurs d'identité existants via des plugins SSO afin que les membres de la communauté puissent se connecter avec leurs comptes existants et que vous mainteniez une gestion centralisée des utilisateurs.
Pourquoi exécuter NodeBB avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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